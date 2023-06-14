投入大安區立委選戰　苗博雅先砲轟國民黨沒收補選、羅智強落跑

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苗博雅說，今年以前沒有思考過2024會是他的戰場，但有幾件事讓他重新思考，第一，去年底國民黨決定讓時任立委林奕華當台北市副市長，但她卻刻意推遲到北市府就任的時間，沒收了大安區的補選，這讓他非常震撼，都已經民主化35年了，居然還有政黨沒收人民的投票權，這是國民黨對大安區的恩將仇報。
另外，國民黨提名羅智強擔任大安區立委參選人，她曾經擔任大安文山區的議員，但卻一屆都沒有當完就落跑去選桃園市長，落選後才到大安區取暖，還不斷反對台灣做合理的國防採購，這樣的人適合當立委嗎?
談到與民進黨的協調過程，苗博雅說，包括民進黨、時代力量很多理念相近的友黨，都拿出對台灣好且坐下來一起凝聚共識，過程中也已很多客觀方式、綜合評估，包含基層選民期待，也包括民調，那些綜合因素判斷起來認為苗博雅可能是在這次要迎戰羅智強比較合適的人選，也感謝時代力量主席王婉諭、議員簡舒培、民進黨國際事務部主任謝佩芬等優秀人才，大家共同在大安區付出、一起努力，相信不管甚麼角色、崗位，大家為了大安區一起翻轉的目標都是一致的。
對於參選呼聲很高的謝佩芬，苗博雅表示，在商討共識的過程中，都是採取黨對黨的方式共同討論，每個政黨都有其主體性，絕對尊重其他政黨主體性，從來不會也不可能擅自作主張跑去介入其他友黨的黨內協調過程，在過程裡面就客觀方式包括選民反映、民調各種綜合方式評估、找出最合適的人。
至於是否民進黨提出邀約，苗博雅說，跟民進黨討論大概是從今年3月分開始，過程中其實有很多細節基於誠信無法一一公開、揭露，但過程中感受到賴清德、潘孟安對於2024年推動改革延續的改革意志跟熱忱，也看得到民進黨當然也有足夠的胸懷可以去接受求同存異，跟不同黨派裡面有共同理念的政治工作者合作。