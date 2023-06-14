感染腸病毒無特效藥！　警惕「四大重症前兆」速就醫

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每年六月疫情高峰 主要由腸胃道、呼吸道傳染臺北市立聯合醫院陽明院區急診科醫師陳宥騰指出，引起腸病毒感染併發重症之型別以腸病毒71型為主，主要常見症狀為手足口病或疱疹性咽峽炎。臺灣地處亞熱帶，每年約自3月下旬開始上升，於5月底至6月中達到高峰後，即緩慢降低，而後於9月份開學後再度出現一波流行。
人類是腸病毒唯一的傳染來源，主要經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，亦可經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染，此外，新生兒則可能透過產道或產後人際接觸等途徑感染腸病毒。通常以發病後一週內傳染力最強；而患者可持續經由腸道釋出病毒，時間長達8到12週之久。
多疱疹性咽峽炎、手足口病 心衰竭嚴重恐致死陳宥騰說，以年齡層分析，患者以5歲以下幼童居多，約佔所有重症病例90%；在死亡病例方面，以5歲以下幼童最多。依照不同病原體類型會有不同症狀。
1.A型克沙奇病毒：多有疱疹性咽峽炎。會突發性發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍，病程為4至6天
2.腸病毒71型：手足口病。特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。常因口腔潰瘍而無法進食，病程為7-10天。
3.B型克沙奇病毒：嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎。突發性呼吸困難、蒼白、發紺、嘔吐。心跳過速，快速演變成心衰竭、休克、甚至死亡。
無特效藥僅支持療法 應勤洗手、避免出入人多場合陳宥騰指出，腸病毒感染症目前並沒有特效藥，只能採取支持療法（如退燒、止咳、打點滴等），絕大多數患者會在發病後7到10天內自行痊癒，僅有少數患者會出現嚴重併發症。建議民眾需勤洗手、均衡飲食、適度運動及充足睡眠，以提升免疫力。
生病時，應儘速就醫，請假在家多休息。同時注意居家環境的衛生清潔及通風。孕婦、新生兒及幼童避免出入人潮擁擠，空氣不流通的公共場所。儘量不要與疑似病患接觸。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58183
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