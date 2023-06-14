台股站穩萬七、指數來到相對高點 專家：走勢將呈現健康回檔
台股昨（13）日終場漲261點，收在17216點，漲幅1.54%，成交金額新台幣3501億元。不過，今（14）日出現小回檔，開盤後即走低，雖一度翻紅來到盤上漲40多點，但之後午盤又在平盤震盪。專家指出，AI帶動科技權值股的漲勢，使得市場的風險偏好正向，但投資人得留意未來一季景氣沒那麼快回溫，且台股指數來到相對高點，因此可能出現健康回檔的走勢。
記者許家禎／台北報導
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本週利率決策會議公布即在，市場押注聯準會暫停升息機率高，推升科技股多頭持續挺進，美股四大指數集體收紅，也讓台股昨日一舉攻上萬七大關。他指出，過去一段時間全球通膨數據出現下滑已為現況，因此FOMC傳達「升息應結束，今年不會降息，之後看數據並保持彈性」之訊息，正說明貨幣緊縮將告一段落，後續宜持續追蹤政策效果及基本面是否回復。
孫傳恕進一步分析，根據世界半導體貿易統計協會報告，今年全球半導體銷售額可能創4年來最大減幅至-10.3%，然而並非所有半導體需求皆低迷，像是電動車、再生能源相關，以及近期需求急劇攀升的生成式AI，對於邏輯晶片需求龐大，因此市場樂觀預期2024年半導體銷售，有望呈現逾一成的強勁反彈，創下歷史新高紀錄。
孫傳恕表示，目前美歐企業基本面預期出現改善，貨幣政策對通膨已收到成效，加上AI帶動科技權值股的漲勢，使得市場的風險偏好正向。不過，他也提醒，現階段觀察第三季外部需求仍無法立即大幅回溫，整體景氣未來一季仍呈現溫和，眼見台股指數已來到相對高檔，因此仍可能出現健康回檔走勢。