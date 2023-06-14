梅雨補水！全台「2水庫」升至滿水位　石門突破8成、南化破4成

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至於各地水情方面，根據水利署發布的各地水情燈號情形顯示，高雄地區亮「水情提醒」綠燈；嘉義及台南地區為「減壓供水」黃燈，實施夜間11時至隔日上午5時減壓供水；其餘地區水情燈號皆為正常。
截自今日上午10時，水庫蓄水量最低的曾文水庫已回升至12.64％，阿公店、白河水庫大約為16、17%左右，牡丹水庫約在48%位置，南化水庫則突破至4成以上，仁義潭、蘭潭水庫也大約在4成左右。中北部各水庫水量回升更為明顯，中部水庫大多維持在70%以上。
值得一提的是，寶山、寶二水庫蓄水率上升至滿水位，石門水庫也突破8成，經濟部水利署北區水資源局表示，今年年初石門水庫降雨不足，蓄水量持續下降，最低曾於5月18日跌破7000萬噸，蓄水率最低下探至33.6%，但自5月下旬起，接連波降雨，至今蓄水量已達1.71億噸，而石門水庫滿水位為245公尺，目前水位已達240.97公尺，距離滿水位約4公尺，剩餘可蓄水空間約3400萬立方公尺
此外，水利署副署長王藝峰指出，曾文和烏山頭總蓄水率已突破1億噸，足以供應部分嘉南地區二期稻作輪灌，期待後續降雨能滿足其餘地區的二期稻作。
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