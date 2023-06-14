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7 成乳癌病友對自費藥物感到沈重！乳癌是十大癌症中健保藥費人均給付最少

7 成乳癌病友對自費藥物感到沈重！乳癌是十大癌症中健保藥費人均給付最少
7 成乳癌病友對自費藥物感到沈重！乳癌是十大癌症中健保藥費人均給付最少

Heho健康

乳癌發生率逐年攀升，為翻轉患者性命，近年新藥也加速發展，但乳癌權威醫師陳芳銘坦言：「台灣乳癌死亡率沒有像歐美大幅度下降，主要是早期乳癌輔助性治療不足，加上近十年皆無用於早期乳癌的健保給付新機轉藥物。」若想達到根治早期乳癌、控制晚期乳癌還需要更多單位共同努力，對此，中華民國乳癌病友協會舉辦《乳癌病友困境專家座談會》，讓政府與專家對議題達到更好的討論。

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乳癌藥費健保支出為十大癌症排名第二 人均給付卻最少

總體癌症人數不斷攀升，2014 年癌症患者數為 61 萬人，相隔不到十年，2022 年人數已達 83 萬，相對癌藥費用也會隨之增加，健保署許明慈專門委員表示：「癌症醫療花費在民國 111 年已經達到 1334 億元，佔了健保總額的六分之一。」

進一步細看數據發現，111 年各類癌症健保十大支出中，乳癌就排名第二多，但中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳坦言：「因為乳癌病人數最多，其實每個人平均醫療費用最少。」

中華民國乳癌病友協會在 2022 年做的問卷調查發現，近 70% 乳癌病友對於自費藥物感到負擔沈重，更不用說有將近一半的病友罹癌後職涯發展被迫中斷，新藥迫切性與該如何給付仍有許多討論的空間。



癌症新藥僅三成納健保！有哪些方向可能成解方？

台灣癌症基金會曾估算，癌症新藥僅 3 成納入健保，一個新藥從廠商申請到審查通過後，平均需要 24.3 個月，台灣癌症基金會顧問陳尚斌指出：「健保與患者有兩大距離，一個是時間距離、一個是健保所涵蓋的距離。」

如何在有限的財政下做最有效的分配，陳尚斌提出兩個未來可能執行方向：

  • 推動藥品差額負擔、部分負擔差異化：研議藥品差額負擔有機會提升新藥可及性
  • 研議新藥獨立基金或預算：在健保體制外設置額外財源支持癌症新藥基金，盼癌友早日用到新藥
上述方向在執行時仍有許多法規上問題，像是《全民健保法》不允許藥品的差額負擔，許明慈提到：「尤其是癌症新藥最大挑戰在於價格昂貴外，有些藥物僅針對特定基因別。臨床試驗資料證據力相對缺乏，評估上得花更多時間。」

健保署最常接獲病友及協會反應，為什麼乳癌新藥得等到病況嚴重時才給付晚期患者，許明慈澄清：「癌症藥品多數研發時都針對晚期，給付適應症會隨著研究實證，慢慢往前擴大到增早期乳癌患者。」



乳癌權威醫師：早期乳癌輔助性治療不足

新藥如雨後春筍出現，雖然常有療效的爭論點，不可否認在新藥幫助下治療已有新進展，像實證醫學便發現早期乳癌的輔助治療能有效降低復發機率，但在乳癌的四個類型中，不同類型對於輔助性治療也有不同效果。

高雄市立大同醫院副院長、台灣乳房醫學會秘書長陳芳銘舉例：「2-3 成乳癌患者為 HER2 陽性，標靶治療對其就有很好的療效，早期乳癌婦女若在手術前先施打標靶，6 成病人有機會術後達到癌細胞完全消失，藉由早期輔助治療提升患者存活率，達到 3、5 年的存活率都是 9 成以上。」

抑或是針對高風險早期的三陰性乳癌也可以搭配免疫療法，盡可能消滅手術後殘存的癌細胞外，也能降低復發率、提升整體存活時間，各國在國際治療指引中早已納入輔助療法療運用於早期乳癌。

早期乳癌常見以手術切除為主，但癌症還是會有肉眼看不見的微小轉移，過往統計早期乳癌患者 15-20 年後仍有 13% 比例會再次復發，藉由「早期輔助治療」才算是達到完整的治療策略，不論是化學、標靶、免疫搭配下才能有機會根治早期乳癌，也期盼此類型輔助治療能及早納入健保中。

WHO 預估 2050 年癌症發生率還會上升，需要藉由規律性地乳房篩檢揪出早期乳癌病人，「下一步如何讓早期乳癌病人不要復發，有效的輔助治療便非常關鍵，朝著早期根治、晚期控制的目標努力。」陳芳銘如此勉勵著。



文、王芊淩／圖、巫俊郡

諮詢專家：高雄市立大同醫院副院長陳芳銘
諮詢專家：台灣癌症基金會顧問陳尚斌
資料來源：健保署

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 7 成乳癌病友對自費藥物感到沈重！乳癌是十大癌症中健保藥費人均給付最少

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