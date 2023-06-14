騎士這動作吞900元罰單 前鎮警將會勘若不合理將撤罰
高雄凱旋四路和忠誠路口，交通局劃設槽化線警示，但是槽化線跟待轉區一樣大，每輛機車幾乎都是直接騎過槽化線再待轉，就因為這個壓線動作，有騎士遭開罰900元，不少網友們認為不合理，因為要避開槽化線就必須彎出去可能會發生擦撞。轄區前鎮分局今(14)日表示，將函請權責單位市府交通局辦理現地會勘， 如確屬不合理，將另請該局裁決中心予以撤銷免罰。
記者郭凱杰／高雄報導
有騎士在高雄五甲大小事 po 文，「台灣最美的風景 – 人太閒」，文中附上一張紅單，被開罰地點在高雄市前鎮區凱旋四路和忠誠路，違規事實是遭民眾檢舉於112年04月26日，該騎士直接騎過槽化線再待轉，不遵守道路交通標線之指示，照片可以看到該T字路口待轉區沒内縮，交通局劃設槽化線警示原意是怕待轉區騎士被撞到，不過槽化線跟待轉區一樣大，結果就是民眾收到900元的罰單。
前鎮分局表示，有關機車騎士於前鎮區凱旋四路與忠誠路口，遭民眾檢舉行駛槽化線之情事。依據道路交通標誌標線號誌設置規則第171條規定「槽化線，用以引導車輛駕駛人循指示之路線行駛，並禁止跨越」，違規跨越或行駛槽化線者，依據道路交通管理處罰條例第60條2項3款：不遵守道路交通標線指示規定，可處新臺幣900以上1800元以下罰鍰。
至於，有關民眾反映槽化線設置於機車待轉區前有違正常駕車行駛路線部分，前鎮分局將函請權責單位市府交通局辦理現地會勘， 如確屬不合理工程，將另請該局裁決中心予以撤銷免罰，警方並呼籲，民眾駕車行駛於道路，務必依道路標誌、標線及號誌指示行駛，並遵守相關道路交通安全規則，以共創良好交通環境。