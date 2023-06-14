超級央行周　專家估美、台央行明暫停升息機率高

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國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今日受訪時也認為，美國明日基本上不會升息，主要是5月初聯準會就已定調不會升息，但預期會中仍有會人投下反對票，也會導致7月有可能再升息1碼。他分析，主要因美國核心CPI下滑速度非常緩慢，5月年增率5.3%，代表美國服務業這部分下滑速度仍不如想像快，7月預防性升息仍是聯準會考慮選項，尤其明日聯準會也將公布點陣圖，裡面應會明示利率還有調漲空間，7月升息仍是保留選項。
至於台灣會不會跟進暫停升息？林啟超指出，央行總裁楊金龍在5月24日曾表示，國內CPI及核心CPI年增率持續往下就不一定要升息，今年以來台灣CPI年增率確實是逐月往下，5月CPI年增率已降至2.02%，但台灣核心CPI與美國滿像的，去年下半年到現在幾乎沒什麼降，主要與房租及外食有關，5月核心CPI年增率2.57%沒明顯下降，這是否符合央行不升息的條件。
他認為，雖然綜合CPI年增率是逐月往下，但核心CPI卻沒有，現在央行「左手、右手都是惡的距離」，右手就是經濟成長有點快保不住「2」，出口仍兩位數衰退，燈號還在藍燈，若要符合主計總處全年出口預測值接近4400億美元，6月至12月出口年增不能有負成長 ，不然沒法達到主計總處全年經濟成長率的預測，經濟成長率還是有跌破2%的風險，通膨卻有上修風險。
因此，他預估，央行明天會傾向暫停升息，可是台灣1季只開1次理監事會，美國1年有8次，加上馬上軍公教調薪，7、8月電價亦有機會再創新高，今年來台觀光人數也有望再創新高，很多服務業價格仍有上漲壓力，尤其物價有僵固性，明年又有總統大選，通膨預期心理也沒有明顯下來，因此，央行要不要在6月做預防升息仍有考量必要。
至於今年是否有降息可能？陳有忠及林啟超都覺得不論美國及台灣今年應該沒有降息空間，主要是核心通膨下降緩慢。陳有忠分析，從台灣來看，5月CPI從2.35%降至2.02%，但核心CPI從2.72%降至2.57%，下滑幅度不如預期來得大，實質物價還是居高不下，因此，即便景氣下半年會有明顯趨緩，今年還不至於有降息空間。