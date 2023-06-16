「#MeToo」起點是他！金牌製片人竟是性侵魔　權勢性侵的代表案例

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金牌製片人與性侵魔的強烈反差
曾多次與溫斯坦合作的女星梅莉史翠普（Meryl Streep），於2012年金球獎頒獎典禮上台領獎時，打趣說「感謝上帝一般的哈維溫斯坦」。
溫斯坦和弟弟在1979年創立了米拉麥克斯影業（Miramax Films），發行製作了幾部大獲成功的獨立電影，像是《性、謊言、錄影帶》、《瘋狂店員》等等，隨後米拉麥克斯影業被迪士尼收購，溫斯坦在好萊塢的聲勢如日中天，奪下多座奧斯卡大獎的《英倫情人》、《心靈捕手》、《莎翁情史》等片都由米拉麥克斯影業製片或發行，溫斯坦也獲得金牌製片人的美名。
2005年溫斯坦與弟弟和迪士尼鬧翻，兩人離開米拉麥克斯影業，成立了溫斯坦影業（The Weinstein Company），新公司一度被看衰，財務壓力沈重不得不多次裁員，但最終靠著《王者之聲》、《大藝術家》、《鐵娘子》等片捲土重來，溫斯坦點石成金的製片發行功力也再度大受肯定。溫斯坦經手的電影合計獲得超過300次奧斯卡獎項提名，在「奧斯卡頒獎季」操作公關宣傳的手法爐火純青。
但意想不到的是，這些大明星們在得獎後不斷感謝的溫斯坦、穿梭在各大影展以及會後名流晚宴的溫斯坦，在他光鮮亮眼的好萊塢金牌製片人身份背後，竟是利用權勢「狩獵」女星的性侵魔。
赤裸的權勢狩獵
揭發溫斯坦惡行的撰稿人法羅（Ronan Farrow），在《性掠食者與牠們的帝國》一書中表示，溫斯坦在18歲時就替學生報寫專欄，虛構出一位「騙子丹尼」人物，騙子丹尼在邀請女生約會時不接受拒絕，而騙子丹尼的策略就是利用命令心理學甜言蜜語，並且對想對他說不的女生開玩笑說，「別逼我用啤酒罐砸妳的頭」。
在溫斯坦的案件中，讓人震驚的地方在於，溫斯坦的每次性騷或性侵並非酒後亂性，也不是一時失控把持不住自己，而是一次次精心設計的狩獵，他的獵物是一個個逐夢好萊塢的女星或工作人員，而他的武器就是作為金牌製片人的話語權與權柄。
溫斯坦以「沙發試鏡」之名，不斷「潛規則」侵犯女明星，一方面以輝煌的奧斯卡得獎紀錄，讓受害人相信只要配合，就能換得在好萊塢出人頭地的機會；一方面溫斯坦也會封殺不願配合的人，以製片人的身份要求導演換掉他不中意的演員，甚至買下對方主演電影的發行權，然後再刻意冷凍，藉此讓對方心生恐懼，即便拒絕了溫斯坦的侵犯，也不敢對外張揚。
檢察官在紐約法庭上表示，溫斯坦是「性愛掠食者」，利用自己的身份地位，對被害人施以威脅強暴、毆打欺騙的手段，且在事後再以恐懼讓被害人噤聲。而被溫斯坦視作獵物的對象，包括許多我們耳熟能詳的大明星，像是安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、葛妮絲派特蘿（Gwyneth Paltrow）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）等等。
無人揭破的公開秘密長達30年
名導演昆汀塔倫蒂諾 (Quentin Tarantino) 曾坦承，自己多年來都知道溫斯坦的不當行為，但沒有採取行動，「我知道的比我做得更多」。
更不可思議的是，溫斯坦被指控的惡行可以回溯到1970年代後期，溫斯坦的「性狩獵」早已發展成一個共犯結構，許多身邊的工作人員心知肚明，但卻默不作聲。更有經紀人與他勾結，積極替溫斯坦挑選目標，幫忙約人到飯店房間「試鏡」。
在事件爆發後，與溫斯坦有交集的明星們大力撇清，喬治克隆尼（George Clooney）說自己與溫斯坦認識20年，但是從來不知道這些事，梅莉史翠普也強調自己與溫斯坦僅限於工作上的合作關係，不清楚溫斯坦的種種罪行。
但冰凍三尺非一日之寒，許多女明星早就有意無意釋出過相關訊息。葛妮絲派特蘿在1998年參加脫口秀節目時就說過，哈維溫斯坦「會強迫你做一些事情」，寇特妮洛芙（Courtney Love）在2005年接受採訪時，對於那些懷抱星夢的年輕女孩，她提出的建議是「如果溫斯坦請你去飯店參加私人派對，別去」。
而撰稿人法羅試圖揭發溫斯坦的惡行時，也遭到許多阻力，在好萊塢翻雲覆雨的電影大亨，身邊的利益關係人實在太多，這些人無論有意無意，似乎都在維護溫斯坦，不想見到溫斯坦垮台。法羅最初是在《NBC》進行這個項目，但最終由於《NBC》的內部審核沒有通過，法羅帶著他的故事轉到《New Yorker》雜誌，並之後在《紐約時報》的記者坎特（Jodi Kantor）與圖伊（Megan Twohey）等人的努力下，把溫斯坦的多年惡行全部公諸在世人面前。
哈維溫斯坦入獄了，但「溫斯坦們」還在
溫斯坦於今年2月在洛杉磯法庭上，仍說自己是無辜的，是被陷害的受害者，請求陪審團不要判他有罪。
溫斯坦自始至終都沒有認罪，溫斯坦的律師團隊說所有的性行為，都是在雙方合意下發生。溫斯坦在2017年事發後，發表的道歉聲明表示自己「造成許多人痛苦」，但是否認有性騷或性侵對方。
溫斯坦的律師團隊聲稱，許多對溫斯坦提出告訴的人，當初想透過與溫斯坦發生關係來發展自己在好萊塢的事業，如今後悔了就改口稱遭到強暴。另一方面，溫斯坦也拿出鉅額和解金，努力與告訴人達成和解。
溫斯坦雖然合計刑期高達39年，但其實，他在紐約法庭與洛杉磯法庭，僅僅各2起性犯罪被判有罪，相比於高達80、90人曾出面指控遭到侵犯，這樣的定罪結果，也很難說是否算是「正義伸張」。
事隔多年後再次回顧溫斯坦性侵案，仍讓人感到驚心動魄。加害人藉著社會地位良好的表面身份遂行令人髮指之事；藉著不對等的權勢關係逼迫被害人就範；犯行在被揭露前已於黑暗中滋長數10年，發展出牢不可破的共犯結構，以上種種元素，都在後續的權勢性侵案件中不斷重複發生。
而溫斯坦替自己辯護的策略，像是聲稱性行為發生的當下雙方都有感情基礎，質疑控訴人才是另有居心刻意接近的一方，並以被害人事後沒有立即撕破臉，仍繼續維持一定的往來，來辯解溫斯坦所為並非犯罪。以上種種話術，幾乎也是在權勢性侵的案件中，加害者不斷使用的自保說詞。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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