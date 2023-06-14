民進黨禮讓苗博雅選大安立委！簡舒培嗆不認同、謝佩芬嘆心情複雜
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針對台北市第六選區（大安）立委選舉，民進黨提名策略小組拍版禮讓社民黨議員苗博雅，由苗博雅對戰國民黨立委參選人羅智強。苗博雅今（14日）稍早在宣布參選記者會上，也特別點名感謝民進黨原本傳出有意爭取提名的北市議員簡舒培、民進黨國際事務部主任謝佩芬。不過，簡舒培稍早於臉書發文開砲，直言「很遺憾基層聲音及努力，民進黨中央還是聽不到，對於大安區立委禮讓人選，我不認同，也無法支持！」謝佩芬則坦言，自己這4年不曾離開過大安區，持續代表民進黨經營，現在心情有點複雜。
苗博雅上午於台北市議會召開記者會，正式向外界宣布參選2024大安立委，提到民進黨主席賴清德提出民主大聯盟理念，與自己提出的「非藍大聯盟」理念不謀而合，盼結合跨世代、跨領域、跨黨派的力量，才有機會讓台灣在狂風暴雨中仍可以航行，翻轉大安區。
不過，簡舒培稍早在臉書發文，強調「很遺憾基層聲音及努力，民進黨中央還是聽不到，對於大安區立委禮讓人選，我不認同，也無法支持！」但仍標籤＃2024總統唯一支持賴清德、＃挺台灣。
謝佩芬受訪則說，自從4年前她臨危受命民進黨參選台北市大安區立委，拿下綠營有史以來綠營在此區得票的天花板以後，這4年她不曾離開過大安區，持續代表民進黨經營，這幾天很多支持者及民眾紛紛來電關心訊息表達不捨，老實說她現在心情有點複雜。
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