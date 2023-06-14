吸一口就吸了90多種致癌物！　醫傳授「4招」加強戒菸意志力

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戒除菸癮延長壽命 降低心血管死亡風險國際癌症研究總署（IARC）指出「嚼含菸草的檳榔」或「同時吸菸與嚼檳榔」對人體具有致癌性，嚼檳榔者，罹患口腔癌比率是一般人的28倍，吸菸又嚼檳榔者，罹患口腔癌比率更高達一般人的89倍，顯示香菸及檳榔造成的健康問題不容小覷。
吸一口菸90多種毒物進入體內 二手菸及三手菸也傷人衛生福利部草屯療養院成癮治療科主任黃介良表示，全球癌症死亡原因約有25%來自菸草。一根菸，含有7000種化學物質，每吸一口菸，將近90多種有毒物及致癌物進入人體。在目前市面上，「菸」有許多種類，像紙菸、菸絲、雪茄、加味菸等，並非以其他方式呈現的菸品就對身體沒有傷害，菸中的尼古丁、焦油及一氧化碳等健康危害物質，仍會瀰漫於環境中並附著在我們周遭所接觸的物品或食物裡，對他人造成二手菸及三手菸的暴露，增加罹癌風險，此不僅傷害他人也傷害自己。
戒掉尼古丁成癮有技巧 4招強化意念香菸中的尼古丁會使人上癮，難以克制，就和海洛因一樣具有成癮性，許多民眾擔憂一旦停止吸菸，就會出現情緒易怒、低落、疲倦或失眠等不舒服的戒斷現象，而且戒菸往往平均要歷經四次以上的革命才會成功，因此多數人聽到戒菸很容易拒絕或放棄。
戒菸是有技巧的，首要目標是「下定決心改變」，因此如何強化自身戒菸的意願則固然重要，以下為增加戒菸意願的方法：
〈1〉找到自己不可抗拒的戒菸理由：被嫌臭、人際關係差、生病、懷孕
〈2〉認知到吸菸造成的危害：癌症、心血管疾病、肺部傷害等
〈3〉找到不吸菸的好處：省錢、受人尊重、賺到健康、活的漂亮
〈4〉想想戒菸過程遇到困難該怎麼辦：變胖v.s飲食運動、渴望吸菸v.s吃口香糖等。
當您的意志已做好萬全的戒菸準備，那距離成功戒菸就更邁進一大步囉！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58137
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