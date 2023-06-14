端午應景食品抽驗 新北驗出2件傳統市場售鹼粽含「硼酸」
針對即將到來的端午佳節，為保障市民安心享用各式粽子，新北市政府衛生局針對粽子、鹼粽、醬料以常用食材餡料進行抽驗，今（14）日召開記者會公布資料，共計抽驗115件產品，其中2件分別在三重、中和傳統市場銷售的鹼粽含有不得檢出的「硼酸」，已要求下架回收並依食品安全衛生管理法處辦或移請所轄衛生局辦理。並公布自即日起於各區衛生所免費發放可取代硼砂的「三偏磷酸鈉」，供民眾安心製作鹼粽，每人限領1包，贈完為止。
記者吳嘉億／新北報導
新北市衛生局簡任技正劉君豪表示，此次抽驗2件違規食品皆為「鹼粽」，檢出不得含有的「硼酸」，違反食品安全衛生管理法規定，可處7年以下有期徒刑，得併科8,000萬元以下罰金；情節輕微者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣800萬元以下罰金。均已命其下架回收，並函送地檢署偵辦或移請供應商所轄衛生局處辦。
新北市衛生局補充說明，「硼砂（俗稱：冰西）」為非法食品添加物，早期用於增加口感及防止粽葉沾黏，但硼砂會經胃酸作用轉變為硼酸累積人體內，引起食慾不振、消化不良，嚴重則造成嘔吐、腹瀉、紅斑、休克、昏迷等症狀，台灣早已明令禁止使用，呼籲食品業者應善盡自主管理責任，切勿使用未經中央主管機關許可之添加物。
新北市衛生局也提到，為讓民眾製作安心鹼粽，即日起免費發放可取代硼砂的合法食品添加物「三偏磷酸鈉」，適當添加可增添鹼粽的韌性、保水性及保存性，歡迎民眾週一至週五上午9點至下午5點，至各區衛生所免費索取，贈完為止。