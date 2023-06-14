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鐵粉必衝！全家推「瑪利歐周邊」：12吋耀西有音效、蘑菇包帶著走

▲全家即日起至7月25日，展開超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／業者提供）
▲全家即日起至7月25日，展開超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

瑪利歐於4月上映的電影《超級瑪利歐兄弟電影版》獲粉絲好評，全家除了第一檔的換購外，再推出15款獨家限量的電影周邊商品，包括伸縮票卡夾、環保餐具、零錢包，以及20吋行李箱、大容量摺疊旅行袋、盥洗包等，每一款都實用又可愛，6月27日前還可使用Fa點加價換購2.5吋庫巴船、12吋感應音效耀西。同時，家樂福新一檔紅利換購也開跑了，會員專屬最低7萬5千點免費兌換「KitchenAid」進口不鏽鋼廚具，直接加購約市價下殺2.2折起。

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全家便利商店即日起至7月25日前展開「超級瑪利歐兄弟電影版加價購活動」，會員可至全家APP中的「兌換趣」，選擇超級瑪利歐兄弟，可選擇摺疊旅行袋、20吋行李箱、盥洗包、保冷袋、不鏽鋼杯組、皮革包、零錢包、伸縮票卡夾、環保餐具組、直傘、任天堂2.5吋庫巴船、任天堂12吋感應音效耀西、Mario Kart系列高速迴環軌道組、Mario Kart森喜剛遊戲組。

▲全家即日起至7月25日，展開超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／業者提供）
▲全家即日起至7月25日，展開超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／業者提供）
📍超級瑪利歐兄弟摺疊旅行袋，400點+449元或2000點+399元。
📍超級瑪利歐兄弟20吋行李箱，400點+1599元或2000點+1499元
📍超級瑪利歐兄弟盥洗包， 400點+399元或2000點+349元
📍超級瑪利歐兄弟方塊保冷袋，400點+399元或2000點+349元
📍超級瑪利歐兄弟不鏽鋼杯組（四入一組），400點+479元或2000點+429元
📍超級瑪利歐兄弟皮革包，400點+449元或2000點+399元
📍超級瑪利歐兄弟零錢包，400點+189元或2000點+159元
📍超級瑪利歐兄弟伸縮票卡夾，400點+249元或2000點+199元
📍超級瑪利歐兄弟環保餐具組，400點+299元或2000點+249元
📍超級瑪利歐兄弟直傘，400點+349元或2000點+299元
📍任天堂2.5吋庫巴船，800點+ 1699元
📍任天堂12吋感應音效耀西，800點+ 1899元
📍Mario Kart系列高速迴環軌道組，800點+ 1259元
📍Mario Kart森喜剛遊戲組， 800點+ 1899元

▲全家即日起至7月25日，展開超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／業者提供）
▲全家即日起至7月25日，展開超級瑪利歐兄弟電影版集點加價購活動。（圖／業者提供）
同時，家樂福推出料理最佳廚具餐具品牌「KitchenAid」換購活動，即起至8月6日前，精選進口8款不鏽鋼系列廚具，包括剪刀、湯勺組、萬用鍋、陶瓷不沾煎炒鍋、陶瓷深碗、陶瓷長方烤盤、不銹鋼淺燉多用途鍋、不銹鋼中華鍋，業者透露這次換購門檻堪稱歷年來最低，廚房剪刀僅紅利點數7萬5000點就可免費兌換，或3000點+249元，比較市售價下殺2.2折起，無論是量販門市、超市、線上購、家速配都可參加兌換。

▲家樂福特別推出料理最佳廚具餐具品牌「KitchenAid」換購活動。（圖／業者提供）
▲家樂福特別推出料理最佳廚具餐具品牌「KitchenAid」換購活動。（圖／業者提供）

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