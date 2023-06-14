新北餵藥案「巴比妥」來源？食藥署：查無流向不明

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食藥署指出，管制藥品限供醫藥及科學上需用，否則即屬毒品，且醫藥使用須經醫師診療後方能憑其處方調劑供應。第三級、第四級管制藥品，若非醫藥及科學上需用，則屬第三級、第四級毒品，非法使用係屬違反毒品危害防制條例。
經食藥署清查，含巴比妥類（Barbital）類成分的製劑藥品許可證，第三級管制藥品部份皆已切結不得生產；第四級管制藥品目前尚未被切結不得製造或輸入者，共有6張許可證，主要含Phenobarbital單方藥品，適用於癲癇；一般藥品目前尚未切結不得製造或輸入者，共計9張藥品許可證，主要含Phenobarbital成分的複方藥品，其中6張屬腸胃用藥、2張為呼吸道用藥、1張為癲癇用藥。目前經食藥署稽查醫院、診所、藥局乃至獸醫院等處，皆未查獲不法。
食藥署副署長陳惠芳指出，目前領有管制藥品登記者有1萬7562張，食藥署及地方衛生局每年都有進行業者及機構的管制藥品實地稽核，以防止管制藥品流於非法使用，今年截至6月10日為止，共實地稽查5499次，有131次違規，但違規樣態以處方箋、病歷未蓋章、簿冊未落實每天結存與記載（如調劑或進貨時漏登記、登記購買來源錯誤等）、未依規定定期申報收支結存情形等行政疏失占多數，並未發現巴比妥類藥物有流向不明的狀況。
食藥署提醒，若查獲簿冊登載不正確者，涉違反管制藥品管理條例第28條第1項，可依同條例第39調處6萬元以上、30萬以下罰鍰；查獲未依規定定期申報，涉違反同條例第28條第2項，可依同條例第40條處3萬元以上、15萬以下罰鍰。
另外，根據西藥供應資訊平台112年3月25日至112年6月5日，共計接獲253件藥品短缺通報案件，其中經調查無短缺案件84件、建議使用替代品項132件、恢復供應品項17件、處理中案件數8件，另無替代藥品啟動公開徵求案件共計4個品項（有12件通報），其中肺癌用藥Entrectinib口服藥品、心律不整用藥Adenosine注射藥品及不活化A型肝炎疫苗皆已核准相同成分劑型替代藥品之專案進口，並已陸續輸入補足缺口；另抗排斥用藥Basiliximab注射劑型，亦已有業者申請專案進口。