歐盟擬發指導原則進度報告　籲德少用華為5G設備

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兩名消息人士說，歐盟官員可能會在未來幾天公布5G網路安全工具箱（5G Toolbox）審查報告時，點名德國和其他進度落後的國家。其中一人說，歐盟也將批評德國電信公司（Deutsche Telekom AG）等電信營運商。
歐盟執行委員會（European Commission）發言人表示，他只能證實相關報告即將公布。德國電信公司則未立即回應置評要求。
華為歐洲發言人強烈否認公司設備可能被中國政府用來從事間諜或破壞活動，並不清楚報告內容，他重申在華為深耕歐洲市場20年期間，沒有任何紀錄顯示其設備存在「後門」。
若德國態度轉趨強硬，將對華為造成嚴重打擊，因為德國是歐洲最大經濟體，其他國家可能仿效其作為。
這也可能向中國釋出訊息，表明德國正認真考慮將安全置於經濟利益之上。
PP Foresight分析師皮斯卡托（Paolo Pescatore）說：「這將是壓垮華為的最後一根稻草。」
德、中兩國政府預計20日進行磋商，這項議題可能是癥結所在。一名知情人士透露，中國已將華為問題列為議程中的重要議題之一。
中國駐柏林大使館並未針對置評請求做出回應；一名德國政府發言人則表示，不會就內部計畫對外發表評論。
「沒有極限：中國與西方之戰的內幕故事」（No Limits: the Inside Story of China's War with the West，暫譯）一書作者馬安洲（Andrew Small）說：「從中國的角度來看，他們顯然認為這仍是有些許轉圜空間的領域。」
諸如丹麥、葡萄牙等其他國家，已將對被認為是高風險供應商祭出的限制擴大到5G之外。
德國智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for Chinese Studies）總裁胡謐空（Mikko Huotari）表示，中國可能會遊說德國，確保歐盟各國對中國技術的控制不會過於嚴苛。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120614