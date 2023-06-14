NBA／Jokic的夢想不是打NBA　父親爆料：他想當騎手而不是籃球員

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Jokic的父親Branislav，在松爾博郊區經營著一家當地的馬術賽車俱樂部，他的兒子從小就對馬匹和賽馬產生了強烈的熱情，前者甚至曾考慮成為一名馬術技師，而不是籃球員。
Branislav Jokic表示，雖然他的兒子為了達到頂級水平而刻苦訓練，但他的心始終是對馬更加熱愛，「他開始成長，無論是身高還是體型，並意識到自己可以成為一名籃球運動員，但在那些日子裡，他有一個另外的志向，他會和我說，『爸爸，我想成為一名騎手。』我常常告訴他：『兒子，先成為一名籃球運動員，然後你會成為一名偉大的騎手』。」
Jokic最終在2014年次輪第41順位被選中，Branislav回首當時說，「他身上有一些特別的東西，時至今日我很少提起，但我當時就知道他會成為一名優秀的籃球運動員。不過會達到什麼高度，當時沒有人知道。」
最終，Jokic成為史上最低順位的全明星球員、第一位在拿到2座MVP和1座FMVP獎項的次輪秀；今年季後賽他總計得到600分269籃板190助攻，三項數據領先季後賽所有球員。
在塞爾維亞這個人口僅600多萬的巴爾幹小國，Jokic如今成為和Novak Djokovic一樣的國家榮耀。Branislav仍然在經營著那間馬厩，名字以Jokic多年前購買的第一匹賽馬的名字命名為「追夢人」。
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