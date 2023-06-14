NBA總冠軍賽／金塊4輪總計只吞4敗　他們正在建立一支王朝球隊？

NBA／Jokic的夢想不是打NBA　父親爆料：他想當騎手而不是籃球員

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic對於馬匹和賽馬有著濃厚的熱情，他曾經夢想成為騎手，而不是職業籃球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊明星中鋒Nikola Jokic對於馬匹和賽馬有著濃厚的熱情，他曾經夢想成為騎手，而不是職業籃球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊在總冠軍賽第5戰以94:89擊敗邁阿密熱火，拿下NBA 2022-23賽季的總冠軍。賽後陣中明星中鋒Nikola Jokic語出驚人的表示，自己更想要回家賽馬，而不是留下來參加冠軍遊行。而在《美聯社》的最新報導中，也詳細的描繪了這位塞爾維亞球星的情懷萌芽之時。

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當丹佛正在為隊史首冠而興高采烈的歡呼時，世界上有一個地方對於這一冠的興奮不亞於他們，那就是Nikola Jokic的家鄉——塞爾維亞的松博爾。今年的FMVP得主，就是在此孕育出他獨特的比賽。

Jokic的父親Branislav，在松爾博郊區經營著一家當地的馬術賽車俱樂部，他的兒子從小就對馬匹和賽馬產生了強烈的熱情，前者甚至曾考慮成為一名馬術技師，而不是籃球員。

Branislav Jokic表示，雖然他的兒子為了達到頂級水平而刻苦訓練，但他的心始終是對馬更加熱愛，「他開始成長，無論是身高還是體型，並意識到自己可以成為一名籃球運動員，但在那些日子裡，他有一個另外的志向，他會和我說，『爸爸，我想成為一名騎手。』我常常告訴他：『兒子，先成為一名籃球運動員，然後你會成為一名偉大的騎手』。」

Jokic最終在2014年次輪第41順位被選中，Branislav回首當時說，「他身上有一些特別的東西，時至今日我很少提起，但我當時就知道他會成為一名優秀的籃球運動員。不過會達到什麼高度，當時沒有人知道。」

最終，Jokic成為史上最低順位的全明星球員、第一位在拿到2座MVP和1座FMVP獎項的次輪秀；今年季後賽他總計得到600分269籃板190助攻，三項數據領先季後賽所有球員。

在塞爾維亞這個人口僅600多萬的巴爾幹小國，Jokic如今成為和Novak Djokovic一樣的國家榮耀。Branislav仍然在經營著那間馬厩，名字以Jokic多年前購買的第一匹賽馬的名字命名為「追夢人」。

▲Nikola Jokic的父親Branislav，在松爾博郊區經營著一家當地的馬術賽車俱樂部。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic的父親Branislav，在松爾博郊區經營著一家當地的馬術賽車俱樂部。（圖／美聯社／達志影像）

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