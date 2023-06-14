愛喝可樂錯了嗎？黃健豪議場發可樂力挺盧秀燕

台中市長盧秀燕拍片大喝可樂，遭民進黨市議員批評對孩子對出不良示範。國民黨市議員黃健豪今搬來兩箱可樂，於議會定期會中午休息時間逐一發放，以行動力挺盧秀燕。唯盧秀燕並未主動伸手接下，副市長黃國榮也以「我不喝飲料」為由婉拒。
記者顏幸如／台中報導
台中市長盧秀燕日前在IG秀出冰有14瓶可樂的市長室小冰箱，還在影片中說「夏天我幾乎每天都喝」，昨遭綠營議員批評媽媽市長公開喝含糖飲料、市府飲食教育開倒車，將導致校園肥胖問題更加嚴重。盧秀燕強調自己平常以喝白開水為主，每天咖啡以一杯為限，偶爾才喝一點可樂犒賞自己。
該段質詢在網路發酵，引起兩種極端看法，支持者指綠營有全糖副總統賴清德、媽媽市長為什麼連可樂都不能喝？欲參選立委的國民黨台中市議員黃健豪，今（14）日利用議會定期會休息時間搬來兩箱可樂，以昨天是他生日為名，逐一發放給議場內的媒體與市府官員。
黃健豪發到盧秀燕備詢座位時，強調自己也是可樂控。他說可樂本身無罪，大家想輕鬆的時候偶爾吃點零食、喝點飲料調劑，盧秀燕喝可樂沒這麼嚴重，因此送可樂給大家，想讓大家輕鬆一下。
盧秀燕笑著點點頭，黃將可樂放在盧的座位上，盧秀燕隨即離開座位。黃健豪接著發放給市府一級主管，副市長黃國榮表示自己一向不喝飲料，隨手將可樂轉給民政局長吳世瑋。新聞局長鄭照新表示，一般人生活佐餐可能喝可樂保持好心情，但可樂確實有甜度、熱量，呼籲民眾還是不要當水喝。