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2023雲端上婚禮　梨山耶穌堂敲響幸福鐘聲

▲參山處舉辦「2023雲端上的婚禮」於10月6日至7日在「梨山耶穌堂」敲響幸福鐘聲(圖／參山處提供2023.6.14)
▲參山處舉辦「2023雲端上的婚禮」於10月6日至7日在「梨山耶穌堂」敲響幸福鐘聲(圖／參山處提供2023.6.14)

記者柳榮俊/台中報導

交通部觀光局參山國家風景區管理處辦理「2023雲端上的婚禮」將於10月6日至7日在全國最高的教堂「梨山耶穌堂」敲響幸福鐘聲，12對佳偶將在最接近上帝的教堂締結幸福良緣「幸福終身」。參山處今(14)日舉辦宣傳記者會，將徵選12對佳偶參加雲端上婚禮活動，包括9對國內新人、2對外籍新人及1對結婚滿50年的金婚夫妻。

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參山處長曹忠猷表示，交通部觀光局舉辦的「阿里山神木下的婚禮」及「南島婚禮」已成為臺灣2大婚禮觀光品牌，參山處在2020年首辦「雲端上的婚禮」受到各界熱烈回響，今年疫情之後在整建後別具特色的耶穌堂續辦雲端上的婚禮，將打造高山特色婚禮成為台灣第3個觀光婚禮品牌。


曹忠猷說，未來也將規劃耶穌堂成為全台最高海拔的婚禮教堂，期盼能吸引更多國內外遊客到梨山辦婚禮兼觀光旅遊。活動也特別邀請梨山在地藝術家林春節老師為婚禮佈置，以及百大名廚寧波小館總經理鄧玲如擔任婚禮主廚，婚禮現場可以看到梨山在地花卉特色佈置，及品嚐梨山特色食材，歡迎大家踴躍報名喔。


參山處指出，「2023雲端上的婚禮」徵選報名將自即日起至7月31日止，歡迎國內外符合徵選資格的人選報名參加，最後將選出12對佳偶將在梨山耶穌堂舉行婚禮。12對佳偶包含9對新人（婚期已訂於今年之新人或已登記結婚但未舉辦婚禮者）、2對外籍新人（每對至少有一人須為非臺灣國籍者）、1對結婚滿50年的金婚夫妻等。獲選每對新人的婚禮將提供新人住宿、新秘妝髮、家屬喜宴餐點、婚紗拍攝、袖珍金鏟、戒指1組、臺中在地知名糕餅、客製顏繪作品1幅、婚禮活動精緻團體照硬殼書夾(含光碟)1式等，報名費用每對只收新臺幣9,999元。

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