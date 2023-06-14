2023雲端上婚禮　梨山耶穌堂敲響幸福鐘聲

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參山處長曹忠猷表示，交通部觀光局舉辦的「阿里山神木下的婚禮」及「南島婚禮」已成為臺灣2大婚禮觀光品牌，參山處在2020年首辦「雲端上的婚禮」受到各界熱烈回響，今年疫情之後在整建後別具特色的耶穌堂續辦雲端上的婚禮，將打造高山特色婚禮成為台灣第3個觀光婚禮品牌。
曹忠猷說，未來也將規劃耶穌堂成為全台最高海拔的婚禮教堂，期盼能吸引更多國內外遊客到梨山辦婚禮兼觀光旅遊。活動也特別邀請梨山在地藝術家林春節老師為婚禮佈置，以及百大名廚寧波小館總經理鄧玲如擔任婚禮主廚，婚禮現場可以看到梨山在地花卉特色佈置，及品嚐梨山特色食材，歡迎大家踴躍報名喔。
參山處指出，「2023雲端上的婚禮」徵選報名將自即日起至7月31日止，歡迎國內外符合徵選資格的人選報名參加，最後將選出12對佳偶將在梨山耶穌堂舉行婚禮。12對佳偶包含9對新人（婚期已訂於今年之新人或已登記結婚但未舉辦婚禮者）、2對外籍新人（每對至少有一人須為非臺灣國籍者）、1對結婚滿50年的金婚夫妻等。獲選每對新人的婚禮將提供新人住宿、新秘妝髮、家屬喜宴餐點、婚紗拍攝、袖珍金鏟、戒指1組、臺中在地知名糕餅、客製顏繪作品1幅、婚禮活動精緻團體照硬殼書夾(含光碟)1式等，報名費用每對只收新臺幣9,999元。