侯友宜宣示人行環境改善 新北工務局提「相互說到齊溝通」7字訣
新北市政府今（14）日市政會議上由工務局進行專案報告，針對人行環境的安全問題，提出推動「人行環境通盤檢討」計畫，並歸納常用工程手法提出7字訣「箱、護、縮、道、騎、公、通」（諧音：相互說到齊溝通），包含障礙物遷移、設置庇護島、退縮圍牆、騎樓整平等手法，主持會議的新北市長侯友宜也宣示推動「捷運生活圈步行友善」、「校園周邊暨行車安全道路改善」2項專案計畫，讓新北市成為市民好行、好安全的宜居城市。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時也說到，人本環境讓新北市有一個優質、安全、舒適的一個行的安全，這是新北市一直在努力的，像最近光變電箱的移置就做了578個地方，然後用減法工程將陸橋以及電線桿甚至路口的瓶頸打通，逐一的來落實行人的安全；同時也讓環境更優化、更綠化，配合相關環境優化的過程，讓植栽、景觀都能夠得到更舒適的一個環境。
新北市政府工務局長祝惠美表示，於近來熱議的人行安全問題，特別是長者和學童的交通安全，工務局從工程角度出發，歸納人行環境改善常用工程手法提出7字訣「箱、護、縮、道、騎、公、通」（諧音：相互說到齊溝通），包含障礙物遷移、設置庇護島、退縮圍牆、騎樓整平等手法，7大手法都嫻熟運用在各路段人行環境改善上，並且視現地條件調配運用，同時也與中央合作爭取經費補助，過去4年共投入約60億元經費進行改善，多項工程獲得金質獎、金路獎之肯定。
祝惠美進一步指出，為了翻轉人行環境的負面印象，特別提出「人行環境通盤檢討」，逐年完成全市各區穿越性車流的人行環境體檢、建置人行道改善系統資料庫，篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用7大手法，協調各局處逐年逐段進行改善，將優先進行各區內主要節點如醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等周邊人行環境改善。