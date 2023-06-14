快訊／午後降雨要來了！「15縣市」發大雨特報 雨彈狂轟到晚上
今（14）日對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局下午1點15分針對15縣市發布「大雨特報」，雨勢將持續到14日晚間，提醒民眾外出記得攜帶雨具。《NOWnews今日新聞》也會持續更新大雨或豪雨特報的最新動態。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局提醒對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（14）日南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。
警戒範圍
📍豪雨：無
📍大雨：臺北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區
📍大雷雨：暫無
今（14）日晚間開始滯留鋒面北移，15日至17日降雨區域礦大，苗栗以南的中南部地區雨勢最明顯，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。到了週六補班日（17日）滯留鋒面已經北抬到台灣北部海面，並有繼續北上的趨勢，台灣位於鋒面前方，西南季風雖然稍微減弱但是影響仍大，各地普遍仍有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部地區仍要留意局部大雨出現的機會。