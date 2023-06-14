中職／韓職最強啦啦隊LOTTE GIRLS將登台！樂天女孩組隊PK
全猿主場韓國風情「辣年糕趴」，將在下週端午連假（6月22日及6月25日）架架架起來！臺韓合作，由Pionex 派網冠名，相繼推出10彈，陪臺灣球迷一起Fighting。企劃前三彈將安排趙智薰、洪昌和、李多慧為主題趴來台，全是韓國最知名的職業運動表演大物，今公布第四彈，四位LOTTE GIRLS將登台PK樂天女孩！
記者吳政紘/綜合報導
四位LOTTE GIRLS將在6月22日來台，繼續帶動全猿主場，由女孩隊長李丹妃 (DANBI LEE)領軍，趙娟週 (YEONJU JO，有台譯：趙妍珠）、朴淡備 (DAMBI PARK)、李晧禎 (HOJEONG LEE)共四位抵台，她們在兩天主題趴的開場及五局中場將帶來精彩表演。
其中趙娟週 (YEONJU JO）因為長得很像女團Red Velvet隊長Irene，引起韓職粉絲熱烈討論，她曾在蔚山現代足球隊、韓華鷹隊擔任啦啦隊員，亮麗的外表吸引許多粉絲追蹤，2021年轉戰LOTTE GIANTS，這兩年的舞台表現相當活躍。
LOTTE GIRLS這次將在6月22日「辣年糕趴」首場祭出團舞PK樂天女孩，而樂天女孩也將組成六人小組Battle舞場，臺韓對決絕對吸睛的女孩秀就在「辣年糕趴」！