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文學星、漫畫星聯手《不可告人的校園情事》　黃色書刊挑戰BL題材

▲6月是畢業季節，也是同志驕傲月，文學星、漫畫星聯手《不可告人的校園情事》 ，探索青澀的禁忌情感。（圖／漫畫星）
▲6月是畢業季節，也是同志驕傲月，文學星、漫畫星聯手《不可告人的校園情事》 ，探索青澀的禁忌情感。（圖／漫畫星）

家庭消費中心/綜合報導

6月是彩虹旗飄揚的同志驕傲月，也是學生們期待的畢業季節。致力於推廣台灣原創的beanfun!文學星和漫畫星，今（14）日正式公開特別企劃《不可告人的校園情事》，集結台灣最受矚目的創作者，包括漫畫家Gene、小河少年、黃色書刊、紫將、加法、蛙奈子、KU-N，以及小說家鹿潮、冰殊靛、希澄、碰碰俺爺，推出6篇漫畫、4篇小說，帶領讀者重返青澀的校園時光。

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作弄喜歡的他、對老師的幻想、第一次的血脈噴張…。《不可告人的校園情事》以獨特視角呈現剛萌芽的愛與性。其中，漫畫星人氣作品《食屍鬼》、《被選上的孩子們》的作者黃色書刊，首次嘗試BL題材擔任原作，由漫畫家紫將繪製，回憶年少輕狂時和同學曖昧的時光。

▲黃色書刊挑戰新題材，描述學生們的曖昧情事。（圖／漫畫星）
▲黃色書刊挑戰新題材，描述學生們的曖昧情事。（圖／漫畫星）
另外，對於六月的校園而言，不僅代表人生將迎來新旅程，同時也伴隨著離別的傷感。新銳漫畫家小河少年以精彩的敘事風格，傳達了各階段邁向畢業的種種心情，也巧妙地為那不可告人的校園情事，刻上了剎那即永恆的印記。

小說部分則有暢銷作家希澄帶來動人的百合故事。高中老師收到許多未屬名的關心紙條，原本想找出是誰在惡作劇，卻在尋找真相的過程中，與十年前愛慕的女同學重逢。

▲BL界大手小河少年，繪出6月畢業季時離別的傷感。（圖／漫畫星）
▲BL界大手小河少年，繪出6月畢業季時離別的傷感。（圖／漫畫星）
6月既是學生畢業季，也是慶祝同志驕傲月的時刻，那些離別後想說的話、放在內心的情感或是同學口中的禁忌話題。《不可告人的校園情事》以10篇小說和漫畫作品，在漫畫星與文學星為讀者揭開，已於今（11）日上午11時正式上線。

指定期間閱讀《不可告人的校園情事》任3篇，有機會獲得彩虹運動毛巾。另外，前往官方FB及IG的指定活動貼文下方留言，再抽FUJIFILM instax mini12 拍立得相機和彩虹漸層底片。

📍beanfun!漫畫星《不可告人的校園情事》：https://bean.fun/m9aWc
📍beanfun!文學星《不可告人的校園情事》：https://bean.fun/hjq0i
📍漫畫星報報IG
📍文學星報報FB
 

▲文學星FB及漫畫星IG舉辦六月期間限定活動。（圖／漫畫星）
▲文學星FB及漫畫星IG舉辦六月期間限定活動。（圖／漫畫星）

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