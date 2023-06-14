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夏立言將赴陸參加海峽論壇　朱立倫批民進黨抹紅、反對：不斷阻撓

▲夏立言即將於6月16日前往大陸參加海峽論壇，朱立倫今於中常會致詞時痛批民進黨不斷抹紅，並且刻意阻擾國民黨參加。（圖／國民黨提供）
▲夏立言即將於6月16日前往大陸參加海峽論壇，朱立倫今於中常會致詞時痛批民進黨不斷抹紅，並且刻意阻擾國民黨參加。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2024選舉步步進逼，國民黨副主席夏立言擬6月16日率代表團出訪大陸，參加第15屆海峽論壇。國民黨今（14）日舉行中常會，國民黨主席朱立倫致詞時提到，此行盼透過民間交流，創造兩岸對話、減少誤會，並解決台胞、台生、台生問題。他也痛批民進黨，不但禁止中央各機關人員參與，還意圖阻擾國民黨參加。

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朱立倫今於中常會上致詞指出，對人類來講和平是最高目標是無價的，戰爭是無情的，不願意見到任何衝突與戰爭，追求和平是國民黨最重要目的，他們從創建中華民國到保衛台灣、建設台灣、民主台灣及和平台灣，「我們都知道國民黨是最台灣的政黨」，現階段兩岸要透過交流與對話達到和平，讓大家都能過好日子。

朱立倫表示，雙D戰略Defense（國防）和Dialogue（對話），一方盼透過交流與對話，另一方面強化自我國防，是國民黨一貫主張與政策，這段時間各國的訪賓，及台灣到國際交流時，各國學者專家都認為國民黨雙D戰略，是現階段對於台灣最有利作法。

朱立倫痛批，民進黨的抗中保台去年已經破產，賴清德想用變向的和平保台，卻提不出任何做法，實際上繼續執行務實台獨，堅持他們意識形態抗中、反中、去中持續進行，兩岸不可能透過這樣的方式有任何交流對話，國民黨實質作法就是透過交流對話，能降低衝突，解決民眾的問題。

提到夏立言訪陸行，朱立倫說，在最困難的時候，夏立言帶團去訪問大陸，為台胞、台胞解決很多問題，而這周五在廈門舉行的第15屆海峽論壇，同樣由夏立言帶領大陸事務部主任及智庫同仁一同前往，最重要目標還是透過民間交流活動，創造兩岸間大家能對話交流、減少誤會，解決台胞、台生、台商問題。

朱立倫說，過程中民進黨再一次試圖抹紅所有參與海峽論壇朋友，不但禁止中央各機關人員參與，也不樂見地方帶團參與，同時不斷提出很多抹紅說詞，意圖阻擾國民黨前往參加海峽論壇。

朱立倫表示，海峽論壇這15屆以來，不管國民黨在野或執政，透過民間交流的確創造兩岸堅很多相互了解，能化解一些誤會、共創雙贏，這就是他們參與民間交流活動，或者論壇最重要目的，也盼此次活動從本周五開始至6月19日能順利成功，「希望民進黨放下意識形態，不要再繼續製造障礙，連民間交流都不斷抹紅、反對。」

最後，談到賴清德曾提到，要跟中國國家領導人習近平共進晚餐。朱立倫質疑，這不是天方夜談嗎？更是要騙選票的惡質手段，盼兩岸能真正交流對話，AIT處長孫曉雅也明確表達，美國國務卿會在這周末到大陸訪問，美方也不斷盼透過交流對話，也樂見台灣各政黨與大陸建立對話管道。

「國民黨早就再做，而且持續再做」朱立倫說，民進黨只不過嘴巴講和平，卻不斷用台獨、反中、抗中、去中來製造兩岸交流障礙，讓民眾看清楚哪一個才是創造和平的政黨，哪一個才是為人民拚好日子的政黨。

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