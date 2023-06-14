夏立言將赴陸參加海峽論壇　朱立倫批民進黨抹紅、反對：不斷阻撓

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朱立倫表示，雙D戰略Defense（國防）和Dialogue（對話），一方盼透過交流與對話，另一方面強化自我國防，是國民黨一貫主張與政策，這段時間各國的訪賓，及台灣到國際交流時，各國學者專家都認為國民黨雙D戰略，是現階段對於台灣最有利作法。
朱立倫痛批，民進黨的抗中保台去年已經破產，賴清德想用變向的和平保台，卻提不出任何做法，實際上繼續執行務實台獨，堅持他們意識形態抗中、反中、去中持續進行，兩岸不可能透過這樣的方式有任何交流對話，國民黨實質作法就是透過交流對話，能降低衝突，解決民眾的問題。
提到夏立言訪陸行，朱立倫說，在最困難的時候，夏立言帶團去訪問大陸，為台胞、台胞解決很多問題，而這周五在廈門舉行的第15屆海峽論壇，同樣由夏立言帶領大陸事務部主任及智庫同仁一同前往，最重要目標還是透過民間交流活動，創造兩岸間大家能對話交流、減少誤會，解決台胞、台生、台商問題。
朱立倫說，過程中民進黨再一次試圖抹紅所有參與海峽論壇朋友，不但禁止中央各機關人員參與，也不樂見地方帶團參與，同時不斷提出很多抹紅說詞，意圖阻擾國民黨前往參加海峽論壇。
朱立倫表示，海峽論壇這15屆以來，不管國民黨在野或執政，透過民間交流的確創造兩岸堅很多相互了解，能化解一些誤會、共創雙贏，這就是他們參與民間交流活動，或者論壇最重要目的，也盼此次活動從本周五開始至6月19日能順利成功，「希望民進黨放下意識形態，不要再繼續製造障礙，連民間交流都不斷抹紅、反對。」
最後，談到賴清德曾提到，要跟中國國家領導人習近平共進晚餐。朱立倫質疑，這不是天方夜談嗎？更是要騙選票的惡質手段，盼兩岸能真正交流對話，AIT處長孫曉雅也明確表達，美國國務卿會在這周末到大陸訪問，美方也不斷盼透過交流對話，也樂見台灣各政黨與大陸建立對話管道。
「國民黨早就再做，而且持續再做」朱立倫說，民進黨只不過嘴巴講和平，卻不斷用台獨、反中、抗中、去中來製造兩岸交流障礙，讓民眾看清楚哪一個才是創造和平的政黨，哪一個才是為人民拚好日子的政黨。