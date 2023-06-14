老婦臥病又腹瀉致「失禁性皮膚炎」 專家提6個照護撇步

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長者長期臥病 四面向評估「失禁性皮膚炎」台南市立醫院一般外科醫師林威廷指出，若長輩因病臥床，照護時可以由幾個面向來評估是否為失禁性皮膚炎的高風險群，並盡早介入相關照護，避免引發壓傷及感染。
一、刺激物的類型和強度：水便(3分)、軟便(2分)、成型便、未解便(1分)。
二、皮膚暴露在刺激物時間：需每2小時更換尿布(3分)、需每4小時更換尿布(2分)、需每8小時更換尿布；或未包尿布者(1分)。
三、皮膚完整性：傷口暴露或受浸潤皮膚炎(3分)、發紅皮膚炎或細菌感染(2分)、乾淨和皮膚完整(1分)。
四、其他因素：低白蛋白、抗生素使用、管灌、困難梭狀桿菌…等，因素達3個或更多(3分)、2個(2分)、0-1個(1分)。
清潔液、保護霜不可少 嚴重患者皮膚需三層保護林威廷建議，照護高齡者的失禁性皮膚炎，可以準備合適的皮膚保護泡沫清潔液及皮膚保護霜。如果是皮膚完整或高風險個案，建議使用一次性免清洗劑，保持通風及舒適。若是皮膚發紅，則可擦氧化鋅、保護霜，或噴三層無痛性保護膜。如果有皮膚發紅和破皮，以適透膜粉、噴無痛性保護膜，連續交替三層保護。
發紅、破皮、丘疹，需看診皮膚科經醫師開立抗黴菌藥膏，並與適透膜粉及無痛性保護膜連續交替三層保護。飲食上則避免高蛋白不好吸收的食物，改以膳食纖維較高的食品，可在腸道中吸收水分，改善胃腸功能，緩解腹瀉之情形。
照護七口訣 沖、洗、拍、乾、保屁、風台南市立醫院加護病房提醒，患者必須調整飲食，避免吸收不良引起腹瀉，同時為了提升照護品質，以及協助照顧者熟記照護步驟，醫護也發展獨特照護七口訣：沖、洗、拍、乾、保屁、風，降低失禁性皮膚炎的風險。
1.沖：溫水由上而下、由內而外沖，將大部份的排泄物沖掉。
2.洗：用濕紙巾及清水洗淨會陰部及臀部較難去除的排泄物，並留意皺摺處的清潔。
3.拍：以輕拍方式去除排泄物沈著於皮膚之黃色污漬。
4.乾：用濕紙巾將會陰部及臀部輕拍乾燥。
5.保屁：使用皮膚保護霜，於雙側腹股溝及屁股，以保護受排泄物浸潤之皮膚。
6.風：使用看護墊或打開尿布，並將棉被或被單懸掛於床欄兩側，以使會陰部保持通風。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58149
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