影音／第一中鋒！Jokic史詩賽季率金塊奪冠　4輪13場經典戰役盤點

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，他本屆季後賽總得分（600分）、總籃板（269個）和總助攻（190次）三項數據，全部排名第一，同樣也是NBA史上首位達成此成就的球員。另外他有10場比賽打出大三元數據，也是史上季後賽最多的紀錄。
Jokic打出這些數據並非強求，而是為了幫助球隊變得更好。根據統計，本季例行賽Jokic在場上時，金塊隊每百回合能得到驚人的124.2分；季後賽當他在場上時，球隊每百回合能攻下120.2分。他就是球隊無解火力的原因。
回首本次季後賽金塊奪冠旅程，Jokic幾乎是踢了大部分聯盟當代頂尖長人的屁股，包括Anthony Davis、Bam Adebayo、Karl-Anthony Towns、Rudy Gobert和Deandre Ayton都被他在系列賽中正面擊敗，實至名歸的聯盟第一中鋒。
以下整理出Jokic在季後賽四輪的場均數據和超神表現：
第一輪對陣灰狼，場均26.2分12.4籃板9助攻，命中率48.5，三分球命中率50%，罰球命中率70.6%，正負值+17
G2：27分9籃板9助攻，投籃命中率57.7%
G4：43分11籃板6助攻，投籃命中率52.6%
第二輪對太陽，場均34.5分13.2籃板10.3助攻，投籃命中率59.4%，三分球命中率44.4%，罰球命中率85.4%，正負值+74
G3：30分17籃板17助攻，投籃命中率57.9%
G4：53分11助攻，投籃命中率66.7%
G5：29分13籃板12助攻，投籃命中率60%
G6：32分10籃板12助攻，投籃命中率72.2%
第三輪對湖人，場均27.8分14.5籃板11.8助攻，投籃命中50.6%，三分球命中率47.1%，罰球命中率77.8%，正負值+39。
G1：34分21籃板14助攻，投籃命中率70.6%
G2：23分17籃板12助攻，投籃命中率42.9%
G4：30分14籃板13助攻，投籃命中率45.8%
第四輪對熱火，場均30.2分14籃板7.2助攻，投籃命中率58.3%，三分球命中率42.1%，罰球命中率83.8%，正負值+39
G1：27分14籃板10助攻，投籃命中率66.7%
G2：41分11籃板4助攻，投籃命中率57.1%
G3：32分21籃板10助攻，投籃命中率57.1%
G5：28分16籃板4助攻，投籃命中率75%
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。