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影音／第一中鋒！Jokic史詩賽季率金塊奪冠　4輪13場經典戰役盤點

▲Nikola Jokic率領丹佛金塊奪下隊史首冠，球隊中鋒Nikola Jokic打破驚人紀錄，奪下FMVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic率領丹佛金塊奪下隊史首冠，球隊中鋒Nikola Jokic打破驚人紀錄，奪下FMVP。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic本季率領球隊奪得隊史首冠，他個人也打出NBA史上最具統治力的賽季之一。《NOWnews》也統整了這位超級球星4輪、13場經典比賽的表現，以及季後賽中和他相關的一些驚人數據。

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Jokic在今年季後賽的20場比賽中，場均能得到30分13.5籃板9.5助攻，投籃命中率54.8%，三分命中率46.1%，幾乎達成場均「30分大三元」，兼具產量和效率。這是非常了不起的數字，因為此前聯盟史上沒有任何一位球員，能在單賽季季後賽達成30分10籃板5助攻，同時真實命中率超過60%。

▲丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic在今年球季帶領球隊奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic在今年球季帶領球隊奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
另外，他本屆季後賽總得分（600分）、總籃板（269個）和總助攻（190次）三項數據，全部排名第一，同樣也是NBA史上首位達成此成就的球員。另外他有10場比賽打出大三元數據，也是史上季後賽最多的紀錄。

Jokic打出這些數據並非強求，而是為了幫助球隊變得更好。根據統計，本季例行賽Jokic在場上時，金塊隊每百回合能得到驚人的124.2分；季後賽當他在場上時，球隊每百回合能攻下120.2分。他就是球隊無解火力的原因。

回首本次季後賽金塊奪冠旅程，Jokic幾乎是踢了大部分聯盟當代頂尖長人的屁股，包括Anthony Davis、Bam Adebayo、Karl-Anthony Towns、Rudy Gobert和Deandre Ayton都被他在系列賽中正面擊敗，實至名歸的聯盟第一中鋒。

以下整理出Jokic在季後賽四輪的場均數據和超神表現：

第一輪對陣灰狼，場均26.2分12.4籃板9助攻，命中率48.5，三分球命中率50%，罰球命中率70.6%，正負值+17

▲金塊以112:109拿下勝利，系列賽以4-1晉級，Nikola Jokic繳出28分17籃板12助攻「大三元」的數據。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊在首輪G5以112:109拿下勝利，系列賽以4-1晉級，Nikola Jokic繳出28分17籃板12助攻「大三元」的數據。（圖／美聯社／達志影像）
G2：27分9籃板9助攻，投籃命中率57.7%

G4：43分11籃板6助攻，投籃命中率52.6%

第二輪對太陽，場均34.5分13.2籃板10.3助攻，投籃命中率59.4%，三分球命中率44.4%，罰球命中率85.4%，正負值+74

▲Nikola Jokic攻下29分、12助攻和13籃板，拿下大三元。金塊終場118：112擊敗太陽，系列賽取得3：2領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic在對太陽的「天王山之戰」攻下29分、12助攻和13籃板，拿下大三元。金塊終場118：112擊敗太陽，系列賽取得3：2領先。（圖／美聯社／達志影像）
G3：30分17籃板17助攻，投籃命中率57.9%

G4：53分11助攻，投籃命中率66.7%

G5：29分13籃板12助攻，投籃命中率60%

G6：32分10籃板12助攻，投籃命中率72.2%

第三輪對湖人，場均27.8分14.5籃板11.8助攻，投籃命中50.6%，三分球命中率47.1%，罰球命中率77.8%，正負值+39。

▲Nikola Jokic和Anthony Davis上演罕見的中鋒對決。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic和Anthony Davis上演聯盟頂尖長人對決。（圖／美聯社／達志影像）
G1：34分21籃板14助攻，投籃命中率70.6%

G2：23分17籃板12助攻，投籃命中率42.9%

G4：30分14籃板13助攻，投籃命中率45.8%

第四輪對熱火，場均30.2分14籃板7.2助攻，投籃命中率58.3%，三分球命中率42.1%，罰球命中率83.8%，正負值+39

▲Nikola Jokic在熱火多名球員防守下艱困出手，在總冠軍賽第2戰他只傳出4次助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲Nikola Jokic在熱火多名球員防守下艱困出手，他和熱火中鋒Bam Adebayo有多次交鋒。（圖／美聯社／達志影像）
G1：27分14籃板10助攻，投籃命中率66.7%

G2：41分11籃板4助攻，投籃命中率57.1%

G3：32分21籃板10助攻，投籃命中率57.1%

G5：28分16籃板4助攻，投籃命中率75%

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