街頭大亂鬥1／街頭藝人取消考照兩週年　僧多粥少亂象頻傳

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人人都能成為街頭藝人 衍伸代抽風氣、純玩票性質的表演
傍晚六點半，街頭歌唱年資將近3年的陳以謙就拖著大包小包，到台北市的信義威秀前，坐等表演機會。因為在單一時段裡，每個場地會抽取一個正取人選和兩個備取人選，但如果表演當天，正取和備取人選都沒有到場，30分鐘後就可以現場遞補。
這是陳以謙現在的工作日常，因為表演場地的中籤機會渺茫，尤其是像信義區、西門町等熱門場地，「信義威秀一個場地就有大概5、60組人在抽籤，從登記制開放到現在，我沒有抽中過，至於香堤廣場的機會，一個月能抽中1、2次就阿彌陀佛了。」而這些人當中，也不乏有「代抽」的狀況出現。
「現在有人會叫他的爸爸媽媽、弟弟妹妹幫忙登記抽籤，實際上真的要唱歌的人沒有幾個。」曾為歌唱節目《聲林之王3》參賽選手的街頭藝人王哲威表示，代抽的狀況，等於利用登記制和現場候補機制的漏洞，增加這些人的中籤率，擠壓到其他街頭藝人的機會。
除此之外，在登記制開放的狀況下，申請證照的動機已不限於「以街頭表演維生」的街頭藝人，許多玩票性質的民眾，也一同加入這個有限的市場裡，臺灣街頭藝術文化發展協會理事長林興昱分享，「目前歌唱類的藝人數量是最多的，年齡分布也最廣，當然好不好聽就因人而異。」
像是現在基隆外木山的表演場地，由於基隆市文化局允許「共演」的表演形式，《NOWnews今日新聞》團隊就現場直擊，外木山目前不像觀光勝地，反而像大型戶外卡拉OK場所，大家各自放著伴唱帶高歌。對此，基隆市文化局副局長李添慶表示，之後會增加展演空間的巡視，如果發現未持有街頭藝人證的民眾參與演出，或者正取表演者未到場的狀況，就會註記違規四點，「兩年內如果登記到七點，該位表演者就不能再登記演出了。」
除此之外，也有民眾爆料表示，當地儼然形成一個「小型團體」，拉攏路人參與卡拉OK共演，並以「只要打賞100元，即可協助成為街頭藝人」的方式，導致他們的人群基數越來越多，中籤機會也跟著增加，排擠掉其他的表演者。不過文化局表示，這部分由於沒有實質證據，因此目前無法做出懲處，但未來會針對「共演」制度和展演規範做出調整，並和場地管理單位「北觀風景區管理處」商討對策以解決現況。
演出機會難競爭 專職街頭藝人收入減
人數多、場地少，自然會擠壓到收入，畢竟街頭藝人是靠打賞存活，王哲威就透露，「疫情前，剛好也還是審查制度的時候，我一個月可以唱好幾十場街頭，但現在一個月大概只有一、兩場，收入頂多一萬塊左右，跟以前相比至少差了十倍以上，我們已經快要沒飯吃了。」除此之外，陳以謙也分享，「以前會因為街頭演出，而接到商案合作，但現在這些機會也跟著減少了。」
面對現在的問題，北市文化局六月起有新規則上路，針對信義區和西門町的展演場地，如果正取表演者未依規定取消，展演當天又無故未到，就會被註記處理，而在一個月內累計達二次註記之後，六個月內不得再申請或使用該展演點。另外，針對信義香堤廣場的A、B點位，也取消現場臨時遞補機制。陳譽馨解釋，「儘管這樣的操作不是所有人都滿意，但還是要保障多數人的權益。」而在新規則上路之後，也會再視辦理情況調整。
而為了增加更多街頭藝人的演出機會，文化局表示，將會致力於每年舉辦「街頭藝人嘉年華」，讓有實力的街頭藝人，能擁有更多表演舞台。王哲威也分享，宜蘭縣的街頭藝人公會，會主動找街頭藝人進行演出，「目前北北基這邊，我還沒被類似的活動邀約過，但希望這樣的機會可以多一點。」
登記制2年來狀況多！制度、平台皆需再優化
除了更新懲處規範以外，林興昱也表示，「現在的登記方式應該再精緻一點。」因應審查制度廢除，現在街頭藝人只需要繳交大頭照，填寫表演項目，並繳交200元即可成為街頭藝人，但是林興昱建議，「我覺得至少可以交個影片，並不是為了審查，只是讓文化局知道你要做什麼表演，即使只是30秒的影片也行，而不是像現在這麼簡單就能通過。」
而對於現在的街頭表演狀況，資深的街頭表演工作者徐開炫，以這些年在英國、澳洲等多個國家，累積的演出經驗表示，其實所有的制度規範都會有灰色地帶，改成登記制之後，相關的規則需要不斷地調整，才有可能逐漸適用於所有人。
而在疫情逐漸趨緩，街頭表演回溫的狀態下，登記制的開展勢必會增加更多街頭藝人，改變原本的街頭展演形式，做好制度的優化與相關配套，就是目前各地方政府必須攬起的責任。