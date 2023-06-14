支持陳雪生惹爭議！王鴻薇堅定立場：說我雙標、那我也沒辦法

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王鴻薇表示，他們尊重司法的判決，當然，陳雪生一定覺得自己沒有性騷問題，很多委員也認為，那是大家在衝撞，沒有性騷問題，大家也開玩笑說，千錯萬錯就是陳雪生肚子太大，頂到人家不舒服。但是，如果這樣就構成這個人要退選的話，以後黨團要大家衝，誰要衝阿，衝了以後被告性騷，性騷成立以後就不能選，所以她才說，這樣（退選）是不適合的。
王鴻薇也說，若要說她「雙標」，很多事情可以拿出社會做公評，她作為一個政治人物，她一再說，她說的話就認了。黃光芹後續問到，所以這是指沒有所謂的「雙標」？王再說明，她要講的是，她這樣的講法一樣要接受社會檢驗，「我講的話，我負責。」
在該議題結束後，仍有觀眾現場透過捐款提出質疑，批評王鴻薇「踩在女權上做政治鬥爭」。王鴻薇再回應，不管是陳雪生在立法院議場現場，用身體碰到范雲，或陳雪生事後的講話涉及性騷等，很多人說這就是構成性騷、構成退選。
「你說我雙標，那我也沒有辦法。」王鴻薇表示，性騷為什麼要調查？不然我說你性騷，然後就成立嗎？這都要經過一些性平的調查；很多人質疑，陳雪生是被法院認證的性騷，沒有錯，她不會去挑戰法院最後的判決，但以這個案例，就要讓陳雪生退選，她個人認為，是不適合的。
王鴻薇也說，這次性騷案的滾雪球，其實他們在內部有互相提醒，不要見獵心喜，因為這樣的案子會發生在每一個政黨、每一個組織和公司裡，真的不需要見獵心喜，然後要有一套制度和辦法，而且必須跟社會對話。就像林飛帆涉入的事件，林飛帆有沒有責任？如果社會大眾、選民可以接受，也許林飛帆就可以過關，但如果選民不能接受？所以她相信，林飛帆的退選可能也是背著大家的不接受與質疑。
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