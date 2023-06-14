藍營中正萬華立委人選難產 鍾小平喊「饒了他」黃呂錦茹曝原因

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國民黨台北市黨部原定10點發布選舉結果，但過了2小時後，國民黨台北市黨部突表示，今日向3位參選人公布內參式民調結果，比照第一選區初選方式不對外公布，台北市黨部會將民調結果送提名資格審查小組審議。
對此，國民黨市議員鍾小平下午出面受訪自曝在電話民調中領先另兩位競爭者議員應曉薇及郭昭巖「大概4-5%」，並表示已經將助理手抄下來的民調數據結果，傳給黨主席朱立倫，「接下來就看黨中央什麼時候提名我，已經沒有市黨部的事了。」
鍾小平也將砲口對準市黨部主委黃呂錦茹，直指她「以私害公」搞黑箱會傷害黨的形象，更會拖累總統參選人侯友宜的選情。「拜託黃呂主委，我電話民調已經領先了，不要再以私害公。」鍾小平說，自己不認為中正萬華是艱困選區，卻被市黨部列為「特殊選區」。
「原本的七三制黨員投票加電話民調沒了，沒關係我找了30幾個里長、動員1萬多人幫我守電話，接到幾百通的民調電話，基層實力就是我贏了嘛！」鍾小平直言，拜託黃呂錦茹饒過他，這樣是在破壞團結，應該要照程序來。
而黃呂錦茹接受媒體電訪時表示，沒有對鍾小平下封口令，三位候選人的助理也都在，但因為不公布民調所以也不要對外公布。對於民調的狀況，目前是選監小組對於民調有一些疑問，因為兩間民調公司差異太大，超過3%以上的信賴區間，甚至差異到5%以上，所以還要研究一下發生什麼事。
而對於鍾小平說自己獲勝，甚至要黃呂錦茹「饒了他」，黃呂表示，「他才該饒了國民黨吧」，至於鍾小平對外說的民調結果，黃呂錦茹也表示會按照情節輕重去用黨紀處分鍾小平；而後續公布人選的時間則還不確定。