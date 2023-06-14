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中國降息！專家估人民幣可能貶破7.2　並壓縮新台幣升值空間

▲中國人民銀行意外降息，人民幣續弱，專家預估可能貶至7.2，亞洲貨幣也將受累，尤其新台幣回升空間也會受限。（圖／摘自pixabay）
▲中國人民銀行意外降息，人民幣續弱，專家預估可能貶至7.2，亞洲貨幣也將受累，尤其新台幣回升空間也會受限。（圖／摘自pixabay）

記者顏真真／台北報導

中國人民銀行出乎市場預期調降7天期逆回購利率，這也是中國人行10個月以來首度降息，人民幣續貶，國內外匯專家及經濟學家更預估，在中國景氣復甦不如預期之下，中國還會降息，人民幣兌美元可能貶至7.2價位，也拖累亞洲貨幣表現，尤其外資匯入買股，推升台股站上萬七，新台幣卻未跟著漲，人民幣疲態將壓縮新台幣升值空間。

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台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（14）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，人民幣有往下貶破7.2的壓力，主要是中國經濟不妙，中國經濟「3駕馬車」包括進出口萎縮、投資不振及消費疲弱，尤其投資受到房地產泡沫造成信貸危機，這恐怕仍是中國地方政府擔憂的問題，中國今（2023）年經濟成長率要保5%不太可能，即便第1季經濟成長率還4.5%，但5月消費者物價指數（CPI）年增率僅0.2%，中國面臨實質通貨緊縮，因此，中國有可能再降息，人民幣續看貶。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今日受訪也認為，人民幣兌美元有可能進一步貶至7.2價位，現在許多國家都在擔心通膨，但中國正好相反因內需太弱，消費及投資也不振，民眾把錢都放在銀行，內需疲弱導致通膨數據接近零，因此，中國人民銀行有意透過降息，把存在銀行的錢逼出來，增加民眾消費意願，但他覺得光靠貨幣政策激刺不夠，還要搭配財政政策，因此，中國有可能會有引導民眾消費及刺激企業投資的措施出來。

雖然目前市場預期美國聯準會6月會停止升息，7月再升1碼，但林啟超表示，在中國降息後，中美利差仍大，也導致人民幣再貶，而人民幣走貶有助中國的出口，只是也會影響亞洲貨幣走勢，目前市場仍看貶亞幣，畢竟大家出口都不太好，匯率稍貶有助出口競爭力。

陳有忠也提到，台股站上萬七大關，5、6月外資匯入投資台股，但新台幣似乎與台股脫鉤，並沒有因外資匯入而大幅升值，市場認為理應來說，新台幣至少可以升個5角，回升至30.3元以下價位，但並沒有發生，主要就是受到人民幣貶值拖累。

他進一步分析，以目前來看，即便第3季是出口旺季，新台幣照理易升難貶，但今年有中國因素干擾，第3季出口恐怕旺季不旺，人民幣疲態會壓縮新台幣回升空間，若人民幣進下步貶破7.2的話，市場預估新台幣會往31元靠攏。不過，還好的是，外資匯入買台股，稍微止住新台幣貶值，整體來看，市場估第3季新台幣比較偏升，要貶到31元不太容易。

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