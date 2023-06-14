水果攤荔枝為何「連樹枝一起賣」？真實用途曝光：沒有坑你錢

補班日先喝！7-11今起「大杯美式25元」可寄杯　拿鐵、珍奶買2送1

▲補班日超商推出限定咖啡優惠，7-11燕麥系列買2送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲補班日超商推出限定咖啡優惠，7-11燕麥系列買2送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

補班日太辛苦！7-11推出咖啡限定優惠，今（14）日起至20日前，APP行動隨時取大杯濃萃美式咖啡4杯優惠價120元，搭配自帶杯折扣5元，平均單杯美式只要25元開喝，原價單杯50元，相當於半價優惠還可寄杯；門市則有燕麥系列買2送1，包括大杯燕麥拿鐵、中杯精品燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶。

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🟡7-11行動隨時取

◾濃萃美式咖啡4杯優惠價120元（原價單杯50元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵4杯優惠價310元（原價單杯110元）
◾「橙香陽光」、「檸靜時光」水果冰磚精品美式咖啡買2送2（單杯原價120元）
◾冰檸檬冬瓜珍珠量2杯特價99元（原價單杯70元）
◾西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡、桂花風味蘋果咖啡、桂花風味蘋果氣泡咖啡，任選4杯優惠價225元（原價最高320元/組）
◾燕麥系列指定冰飲，包括大杯燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶，4杯優惠價210元（原價最高300元/組）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果風味拿鐵、脆酷摩卡咖啡/巧克力可可歐蕾，任選4杯優惠價185元（原價260元/組）

7-11首度攜手老實農場推出「橙香陽光」、「檸靜時光」兩款小農水果冰磚咖啡。（圖／記者鍾怡婷攝）▲
▲7-11新推出「橙香陽光」、「檸靜時光」兩款小農水果冰磚咖啡，APP限時買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-11門市燕麥系列買2送1

大杯燕麥拿鐵（原價75元）、中杯精品燕麥拿鐵（原價110）、大杯黑糖珍珠燕麥奶（原價75元）、特大杯燕麥奶茶（原價70元），任選買2送1

🟡萊爾富特濃咖啡加1元多1杯

萊爾富6月16至6月18日，門市限定堆出特濃咖啡同品項加1元多1杯，大杯冰／熱特濃美式咖啡，原價55元與大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡，原價65元，相當於5.1折優惠，讓補班、補課族荷包省一波。

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