暑假必衝哈利波特影城！台灣人最愛日本3景點　自駕遊最愛去沖繩

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趨勢一：新景點熱度居高不下
疫後新開幕景點的熱度高，像是將於6月16日盛大開幕的全新東京華納兄弟哈利波特影城，開賣短短一個多月即躍升至Klook暑假海外熱銷體驗商品前3名。去年自由行開放後便話題不斷的景點，像是東京澀谷天空（SHIBUYA SKY）及東京豐洲TeamLab Planets，也擠進Klook暑假海外熱銷體驗商品前10名。
趨勢二：自駕深度旅遊成趨勢
以自駕旅遊的方式進行深度體驗，成為今年暑假最熱門的旅遊方式之一；依Klook觀察，暑假租車預訂量較去年剛開放大幅增長5倍，其中最夯的暑假自駕旅遊目的地由日本沖繩奪冠，其次是北海道和洛杉磯，推論應是疫後旅客渴望拉長在當地停留的時間，加上暑假天數長，能更深入多個景點，因此選擇自駕。
趨勢三：台灣人瘋歐美文化體驗一日遊
Klook統計，歐美前5大暑假熱銷體驗商品依序為義大利羅馬競技場、法國巴黎羅浮宮、荷蘭羊角村一日遊、英國巨石陣一日遊、美國下羚羊峽谷一日遊等，不用自己舟車勞頓，省去自行規劃的精力，還有專業導遊解說。
若是暑假想跟團旅行，雄獅旅遊則有精選「暑假五大親子旅遊行程」，6月17日至8月31日訂購享優惠，主打新加坡、韓國、日本、義大利等，包含暢遊主題樂園、話題景點、深度探索人文歷史與文化。
飛韓國堪稱CP值最高，「首爾愛寶樂園明洞5日遊」每人2萬1499元起，贈韓國網卡。新加坡則有「新加坡雙樂園5日遊」，每人3萬9900元起，兒童最高可另折扣8千元。針對日本九州的「親子暑假九州5日遊」，每人3萬8900元起，兒童享最高折1萬元。歐洲部分，有「特選義大利10日」每人7萬6900元起。