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暑假必衝哈利波特影城！台灣人最愛日本3景點　自駕遊最愛去沖繩

▲Klook調查，台灣人暑假依舊最想飛日本，其中6月16日將開幕的東京華納兄弟哈利波特影城，更成為Klook的熱賣商品。（圖／Klook提供）
▲Klook調查，台灣人暑假依舊最想飛日本，其中6月16日將開幕的東京華納兄弟哈利波特影城，更成為Klook的熱賣商品。（圖／Klook提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接疫後第一個暑假，旅遊平台Klook近日做了不少相關調查。從5月台北旅展（TTE）之內部數據，台灣旅客暑假預計旅遊國家前3名，由日本、泰國、韓國拿下。並歸納出「日本新景點熱度居高不下」、「自駕深度旅遊」與「瘋歐美文化體驗」三大趨勢。其中6月16日將開幕的東京華納兄弟哈利波特影城，更成為Klook的熱賣商品。

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5月台北旅展（TTE）剛落幕不久，Klook根據此次台灣民眾的購買數據，統整出台灣旅客暑假預計旅遊的國家前3名，為日本、泰國、韓國。Klook也進一步觀察台灣旅客夏日海外旅行的偏好與熱銷商品，歸納出3大最新旅遊體驗趨勢。

趨勢一：新景點熱度居高不下
疫後新開幕景點的熱度高，像是將於6月16日盛大開幕的全新東京華納兄弟哈利波特影城，開賣短短一個多月即躍升至Klook暑假海外熱銷體驗商品前3名。去年自由行開放後便話題不斷的景點，像是東京澀谷天空（SHIBUYA SKY）及東京豐洲TeamLab Planets，也擠進Klook暑假海外熱銷體驗商品前10名。 

▲除了東京華納兄弟哈利波特影城，Klook提到，東京澀谷最夯景點澀谷天空SHIBUYA SKY展望台也是暢銷商品。（圖／記者葉盛耀攝）
▲除了東京華納兄弟哈利波特影城，Klook提到，東京澀谷最夯景點澀谷天空SHIBUYA SKY展望台也是暢銷商品。（圖／記者葉盛耀攝）
趨勢二：自駕深度旅遊成趨勢
以自駕旅遊的方式進行深度體驗，成為今年暑假最熱門的旅遊方式之一；依Klook觀察，暑假租車預訂量較去年剛開放大幅增長5倍，其中最夯的暑假自駕旅遊目的地由日本沖繩奪冠，其次是北海道和洛杉磯，推論應是疫後旅客渴望拉長在當地停留的時間，加上暑假天數長，能更深入多個景點，因此選擇自駕。

▲疫後的第一個暑期，有很多人選擇自駕旅遊，在日本的北海道，又或是沖繩等，都是台人喜愛自駕旅遊之處。（圖／Klook提供）
▲疫後的第一個暑期，有很多人選擇自駕旅遊，在日本的北海道，又或是沖繩等，都是台人喜愛自駕旅遊之處。（圖／Klook提供）
趨勢三：台灣人瘋歐美文化體驗一日遊
Klook統計，歐美前5大暑假熱銷體驗商品依序為義大利羅馬競技場、法國巴黎羅浮宮、荷蘭羊角村一日遊、英國巨石陣一日遊、美國下羚羊峽谷一日遊等，不用自己舟車勞頓，省去自行規劃的精力，還有專業導遊解說。

若是暑假想跟團旅行，雄獅旅遊則有精選「暑假五大親子旅遊行程」，6月17日至8月31日訂購享優惠，主打新加坡、韓國、日本、義大利等，包含暢遊主題樂園、話題景點、深度探索人文歷史與文化。

飛韓國堪稱CP值最高，「首爾愛寶樂園明洞5日遊」每人2萬1499元起，贈韓國網卡。新加坡則有「新加坡雙樂園5日遊」，每人3萬9900元起，兒童最高可另折扣8千元。針對日本九州的「親子暑假九州5日遊」，每人3萬8900元起，兒童享最高折1萬元。歐洲部分，有「特選義大利10日」每人7萬6900元起。
 

▲雄獅旅遊針對暑假推出「首爾愛寶樂園明洞5日遊」，每人2萬1499元起，贈韓國網卡。（圖／資料照，KLOOK提供）
▲雄獅旅遊針對暑假推出「首爾愛寶樂園明洞5日遊」，每人2萬1499元起，贈韓國網卡。（圖／資料照，KLOOK提供）

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