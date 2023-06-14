橘爸唬籃／金塊奪冠四部曲！補NCAA冠軍後衛、複製湖人奪冠DNA

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Jamal Murray走出左膝十字韌帶撕裂傷的陰霾，本季復出成為金塊重要的後場戰力，雖然在例行賽場均只有20分，但季後賽證明自己是聯盟前15等級的球員，場均飆升到26.1分、7.1助攻，且多次轟破30分，成為球隊奪冠的功臣之一。
▶️NCAA冠軍後衛助陣 菜鳥出頭天
金塊在去年選秀會首輪第21順位選進堪薩斯大學冠軍後衛Christian Braun，立刻成為球隊的重要戰力，在有限的上場時間稱職扮演替補角色，尤其總冠軍賽G3轟下15分，整個冠軍賽平均6分，投籃命中率突破7成，表現亮眼。
▶️前湖人冠軍後衛 複製奪冠DNA
季前金塊網羅了前湖人冠軍後衛Kentavious Caldwell-Pope，成為重要的奪冠拼圖，他在季後賽出賽20場，其中有11場得分突破雙位數、兩度攻下21分，且20戰場均貢獻10.6分，是金塊重要的綠葉球員。
▶️Jokic丟年度MVP換FMVP
明星中鋒Nikola Jokic上季錯過了年度MVP連霸，但塞翁失馬，反而在季後賽殿堂證明身價，打臉票選的人，最終囊括所有選票，奪下FMVP。冠軍賽Jokic場均轟下30.2分、14籃板和7.2助攻，成為史上首位在冠軍賽平均轟破30分，同時至少14籃板+7助攻的球員。