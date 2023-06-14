林煒寵郭雪芙像情侶　張玉嬿爭寵：我有點吃醋

林煒、張玉嬿今（14）日出席《因為你如此耀眼》記者會，兩人演郭雪芙爸媽，張玉嬿笑說父女倆互動像情侶，「雪芙愛爸爸比媽媽多，我有點吃醋。」林煒戲裡把郭雪芙寵成小公主，戲外對星二代女兒林愷鈴也是這樣嗎？林煒說：「在女兒讀大學前盡量照顧好，18歲以後她自己磨練。」對於林愷鈴踏入演藝圈，林煒只叮嚀：「主要是守規矩這點要做好，其他看自己造化。」
記者羅凌筠/台北報導
張玉嬿、林煒上次合作是2005年台視八點檔《我最愛的人》，這次張玉嬿一看到《因為你如此耀眼》的老公，腦中浮現第1個人就是林煒，向劇組推薦，張玉嬿笑說：「看到他就很熟悉，會有談戀愛的感覺，以前我們在戲裡不是演新婚夫妻，就是男女朋友，都在談戀愛。」不過早在1995年的《七夕花》，林煒對張玉嬿可是渣到天怒人怨，林煒憶及：「老闆安慰我說『你長得帥，觀眾不會罵你』，只能說他策略成功吧。」
57歲張玉嬿至今小姑獨處，上一段緋聞已回溯到2008年的影視老闆陳磊，她受訪談到感情生活，表示：「沒有對象哎，怎麼辦，我不工作就是宅女，待在家裡比較多。」大學同學唐綺陽幫她算命，斷言：「妳的命太奇怪了。」難怪萬年單身，林煒提議：「我幫妳做虛擬的（伴侶）。」馬上被張玉嬿拒絕：「不要！」而林煒認愛企業女總裁劉灼梅4年，被問到會再婚嗎？他微笑表示：「不知道。」