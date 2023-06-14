興富發將全面復工？中市府：達成和解前文心愛悅不發使照
興富發昨開股東會，宣佈台中8個工地皆已遞出復工申請，引起市議員質疑，中市府宣佈建案全面停工，是否只為讓建設公司避風頭？都發局長李正偉表示，興富發集團經認證申請復工有7件，但市府全部不認；文心愛悅建案若未與中捷及受害者達成和解協議，市府不會發出使用執照。
記者顏幸如／台中報導
興富發建案「文心愛悅」工地，5月10日吊臂自高處墜落中捷綠線軌道，後續釀成1死14傷慘劇，該公司建案因此遭公部門全面檢視。興富發集團昨開股東會，發言人副總經理廖昭雄指出，該公司全台建案已陸續復工，除了「文心愛悅」，台中還有8個工地尚未復工，但皆已遞出復工申請，陸續審查當中。
台中市議員林德宇今（14日）質詢時問，興富發集團建案自中捷公安意外被市府勒令停工，停工受檢是否落實？或只是讓建設公司避避風頭，2、3個月後就讓他們復工？所有的復工申請，是否由興富發說了算？
都發局長李正偉答詢時表示，「文心愛悅」建案造成公共危險，都發局連帶處分其他8處工地一併停工。針對文心愛悅建案，若未與中捷及受害者達成協議，市府不會發出使用執照。
李正偉表示，中捷意外隔天，市府就查驗有無確實停工、之後複查2次；針對興富發子集團也查過一次。目前興富發集團申請復工7件，業者已找第3公正單位做認證，認為可達復工標準，但都發局全部不認，將正式發函告知業者，會找第4、第5公正單位認證。
林德宇接著詢問賠償進度，中捷董事長吳存金表示，14名傷者皆已願意和解，後續積極辦理中。交通局長葉昭甫指出，針對車輛損害部份，中捷公司已請來日本原廠技師做確認，若不堪修，整輛車都必須列入求償金額。另包括後續營運成本增加等相關損失，因將來須面臨訴訟程序，將從技術端羅列合理的相關賠償金額。