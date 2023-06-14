迪士尼傳媒旗下「11頻道退出台灣市場」　3頻道9月底先結束

迪士尼11頻道退出　NCC：5基本頻道需替補、促equal or better

▲迪士尼11頻道退出台灣有線電視市場，NCC副主委翁柏宗今（14）日指出，其中有5個基本頻道，會敦促有線電視系統業者找到質量相等的替補頻道。（圖／記者李琦瑋攝，2023.06.14）
▲迪士尼11頻道退出台灣有線電視市場，NCC副主委翁柏宗今（14）日指出，其中有5個基本頻道，會敦促有線電視系統業者找到質量相等的替補頻道。（圖／記者李琦瑋攝，2023.06.14）

記者李琦瑋／台北報導

迪士尼集團昨天拋出震撼彈，在台11個頻道將在今年12月底全面下架，NCC副主委翁柏宗今（14）日在例行記者會指出，主要是消費者的收視行為在改變，並非頻道、節目全數終止，只是考量成本，不在有線電視系統上架，原有頻道部分節目轉至串流平台（OTT TV）播出；另外，11個頻道中有5個在基本頻道，明年度有線電視收視費今年8月送件、審查，NCC會敦促有線電視系統業者與頻道業者協商，找到質量「equal or better」的替補頻道。

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NCC昨天表示，迪士尼報請將於113年1月1日起終止經營「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」、「STAR World」、「星衛娛樂台」及「星衛HD電影台」等6個頻道；國家地理報請於112年10月1日起終止經營「國家地理國際頻道」、「國家地理高畫質野生頻道」、「Baby TV」等3個頻道、113年1月1日起終止經營「國家地理頻道」、「Star Movies HD」等2個頻道。據瞭解，迪士尼及國家地理兩家公司基於集團經營策略及全球布局考量，規劃陸續退出台灣及其他區域電視市場，原有頻道部分節目，未來將轉至串流平臺（OTT TV）播出。

迪士尼昨天指出，迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與Star等6大標誌性品牌電影以及節目將可以在Disney+平台上觀賞，品牌未來將持續專注發展核心品牌，期待帶給消費者歷久彌新的故事。

翁柏宗今天提到，基於維護消費者收視權益，發現衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold、STAR World、國家地理頻道等5個頻道在基本頻道，明年度有線電視收視費用，須在今年8月送件、由地方政府審查，因此NCC會敦促有線電視系統業者與頻道業者協商，找到質與量「equal or better」的替補頻道，趕快送件。

媒體詢問有線電視系統業者如何找到跟國家地理頻道一樣優質的替補頻道？若找不到質量相符的，業者是否該調降費用？

翁柏宗說，至少量要一樣，再來談到質、類型等，目前NCC不會預設立場，就是督促系統業者去找替代頻道協商，若尋求替補頻道減少、或質不夠，地方政府對於業者所報費率，會去做相關審查與判斷。

對於迪士尼頻道退出台灣的裁員人數？翁柏宗回應，事發突然，NCC也在了解中。

有媒體詢問衛視中文台在台開播30多年，迪士尼作為跨國集團，為何要把衛視中文台裁掉、不需要經營華文內容嗎？迪士尼並非第一個離開台灣市場的業者，之前ESPN也撤出台灣，NCC是否擔憂更多國際性集團退出台灣市場？

翁柏宗澄清，不是裁掉，只是不在有線電視系統上架，部分轉往網路，這是因為消費者的收視行為在改變，業者當然會想節省成本，畢竟有些上架須給授權金、有些不用，業者會考量整體成本，但閱聽眾收視行為改變還是關鍵。

媒體詢問，是否擔憂境外頻道全部上架到OTT，NCC管什麼？

翁柏宗說，目標當然是扶植好的內容，但消費者收視行為確實在改變，有線電視訂戶從104、105年有520萬戶，現在僅剩460幾萬戶。

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