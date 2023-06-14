迪士尼11頻道退出　NCC：5基本頻道需替補、促equal or better

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迪士尼昨天指出，迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與Star等6大標誌性品牌電影以及節目將可以在Disney+平台上觀賞，品牌未來將持續專注發展核心品牌，期待帶給消費者歷久彌新的故事。
翁柏宗今天提到，基於維護消費者收視權益，發現衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold、STAR World、國家地理頻道等5個頻道在基本頻道，明年度有線電視收視費用，須在今年8月送件、由地方政府審查，因此NCC會敦促有線電視系統業者與頻道業者協商，找到質與量「equal or better」的替補頻道，趕快送件。
媒體詢問有線電視系統業者如何找到跟國家地理頻道一樣優質的替補頻道？若找不到質量相符的，業者是否該調降費用？
翁柏宗說，至少量要一樣，再來談到質、類型等，目前NCC不會預設立場，就是督促系統業者去找替代頻道協商，若尋求替補頻道減少、或質不夠，地方政府對於業者所報費率，會去做相關審查與判斷。
對於迪士尼頻道退出台灣的裁員人數？翁柏宗回應，事發突然，NCC也在了解中。
有媒體詢問衛視中文台在台開播30多年，迪士尼作為跨國集團，為何要把衛視中文台裁掉、不需要經營華文內容嗎？迪士尼並非第一個離開台灣市場的業者，之前ESPN也撤出台灣，NCC是否擔憂更多國際性集團退出台灣市場？
翁柏宗澄清，不是裁掉，只是不在有線電視系統上架，部分轉往網路，這是因為消費者的收視行為在改變，業者當然會想節省成本，畢竟有些上架須給授權金、有些不用，業者會考量整體成本，但閱聽眾收視行為改變還是關鍵。
媒體詢問，是否擔憂境外頻道全部上架到OTT，NCC管什麼？
翁柏宗說，目標當然是扶植好的內容，但消費者收視行為確實在改變，有線電視訂戶從104、105年有520萬戶，現在僅剩460幾萬戶。