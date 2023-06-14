鼓勵性騷擾受害者勇於檢舉 陳其邁：避免有下一個受害者
高雄市長陳其邁今(14)日在議會詢答時表示，處理性平或性騷事件，所有人都應有同理心，也鼓勵受害者勇於檢舉，避免產生下一個受害者，另外，高雄去年一般性騷擾案成立率為六都第三，代表市府積極調查、釐清事實。市府也會對於弱勢保護要更有同理心，更努力。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市議員陳麗娜今天在議會質詢指出，高市府公務員遭性騷擾卻需要提告才能保護自己，這代表市府申訴制度不健全，或是不被受害人信任，希望市府能正視職場「#MeToo」運動。
陳其邁強調，面對性騷擾及性平案件，高市府的態度堅定，對於弱勢的保護，所有人都應該更有同理心，在公私部門職場皆有努力的空間，且坦然的面對問題，鼓勵被害者挺身而出、勇敢檢舉，遏止加害者的行為。
陳其邁也提到自己上任後成立性平辦公室，負責各局處的督導，以去（111）年為例，去年一般性騷擾案成立率六都第三，代表市府積極調查、釐清事實。相信申訴管道暢通，在調查上有助於事件真相的釐清。
陳麗娜也在議事廳發放粉紅色口罩，要求市府團隊戴上口罩支持公部門性騷申訴。議長康裕成則緩遐說，除了要求市府官員形式上戴口罩表態外，高雄市議會也要堅決要求市府以實際作為回應社會對這個議題的關心。