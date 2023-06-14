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金曲34／陳竹昇有望搶第三金！沒得獎壓力　爆女兒喜好會讓他失業

▲陳竹昇叩關本屆金曲獎台語歌王，如果順利拿下該獎，他就會是難得的「三金藝人」，不過他沒有得獎壓力，笑說一切順其自然。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.14）
▲陳竹昇叩關本屆金曲獎台語歌王，如果順利拿下該獎，他就會是難得的「三金藝人」，不過他沒有得獎壓力，笑說一切順其自然。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.14）

記者吳雨婕/台北報導

陳竹昇以專輯《換場》入圍第34屆金曲獎「最佳台語男歌手」，他曾獲得金馬獎、金鐘獎肯定，這次有望把第三金收入袋。陳竹昇笑說不會有得獎壓力，一切順其自然，太太與女兒們不打算與他一起走金曲獎紅毯，談到女兒，他加碼爆料二女兒最愛虛擬歌手，讓他忍不住表示：「妳這樣爸爸會失業。」

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如果順利抱走台語歌王寶座，陳竹昇就會成為「三金藝人」，談到會不會因此有得獎壓力，他笑回：「不會有壓力，順其自然，老江湖了，有信心沒把握，不過還是覺得很幸運，出專輯就讓我入圍，比起得獎，成為歌手收到音樂人的認可，有種很幸運的感覺。」同樣入圍「最佳台語男歌手」的還有66歲的台語老將阿吉仔、邵大倫、周自從以及廖士賢，陳竹昇表示，每一位都是勁敵，「我最菜欸，大家做音樂這麼久，我都在演戲，比較少跟做音樂的朋友碰面。」

▲陳竹昇入圍金曲獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.14）
▲▼陳竹昇入圍本屆金曲獎「最佳台語男歌手」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.14）
▲陳竹昇入圍金曲獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.14）
 
陳竹昇的專輯《換場》由謝銘祐（黑哥）擔任製作人，他表示，從小就喜歡唱歌，因為唱歌很抒發情緒，私下本來就有創作歌曲的習慣，加上剛好與黑哥熟識，在對方的鼓勵下，開始寫歌並製作這張專輯，他感性的說：「他（黑哥）真的是一個好老師，也了解我，無論是音樂上還是戲劇上的轉換，我們能互相理解，算是一種默契。」陳竹昇透露，起初得知入圍時，其實沒有那麼開心，是看到黑哥開心，自己才跟著有情緒起伏。

陳竹昇提到，太太、孩子們沒有要跟他一起走紅毯，自己也不會帶幸運物、穿紅內褲加持。談到女兒們，陳竹昇笑說，兩個孩子很妙，曾經有人問過女兒們要不要去演戲，沒想到女兒們完全沒有猶豫地拒絕。陳竹昇透露二女兒雖然會聽他的歌，但更喜歡虛擬歌手，讓他忍不住開玩笑抱怨：「欸妳這樣爸爸會失業捏！」如今有了歌手身分，陳竹昇表示想開一場「舒服的」演唱會，不要太大場，劇場式的那種就好，「太大場得用喊的『後面的朋友！』我老了不適合做rocker。」


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