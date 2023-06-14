金曲34／陳竹昇有望搶第三金！沒得獎壓力　爆女兒喜好會讓他失業

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陳竹昇的專輯《換場》由謝銘祐（黑哥）擔任製作人，他表示，從小就喜歡唱歌，因為唱歌很抒發情緒，私下本來就有創作歌曲的習慣，加上剛好與黑哥熟識，在對方的鼓勵下，開始寫歌並製作這張專輯，他感性的說：「他（黑哥）真的是一個好老師，也了解我，無論是音樂上還是戲劇上的轉換，我們能互相理解，算是一種默契。」陳竹昇透露，起初得知入圍時，其實沒有那麼開心，是看到黑哥開心，自己才跟著有情緒起伏。
陳竹昇提到，太太、孩子們沒有要跟他一起走紅毯，自己也不會帶幸運物、穿紅內褲加持。談到女兒們，陳竹昇笑說，兩個孩子很妙，曾經有人問過女兒們要不要去演戲，沒想到女兒們完全沒有猶豫地拒絕。陳竹昇透露二女兒雖然會聽他的歌，但更喜歡虛擬歌手，讓他忍不住開玩笑抱怨：「欸妳這樣爸爸會失業捏！」如今有了歌手身分，陳竹昇表示想開一場「舒服的」演唱會，不要太大場，劇場式的那種就好，「太大場得用喊的『後面的朋友！』我老了不適合做rocker。」
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