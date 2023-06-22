全明星辯論會／陶晶瑩暖心點評惹哭選手！視網膜：這不是分手擂台

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近年來，科技進步、資訊量龐大，大家轉發消息快速，卻很容易缺乏思考，被片面消息或輿論帶著走，《全明星辯論會》就是想喚起大家對思考、表達與聆聽的重視，這也是陶晶瑩睽違8年回歸大型棚內綜藝節目，自稱「20歲以說話為業」的她，擁有20次三金頒獎典禮主持經驗，這次擔任評審長仍相當謙虛，記者會上特別歸功德仔是為節目畫龍點睛之人。
陶晶瑩擅於說話，卻不會搶話，她以情理兼具的特性，在每位辯手3分鐘的論述裡以速記方式，一一點出每個辯手的優缺點，暖心鼓勵他們加油，鋒利指點之處就交給高手德仔糾正，兩人宛如「太陽與北風」的組合，督促選手們在每次辯論時更加進步。由於陶子個性溫暖，又有驚人觀察力，每回她點評時說出哪位選手對論點不夠自信突出，或是太過犀利、具攻擊性，很容易讓選手走心，在現場留下珍貴淚水。
由於18位選手並非專業辯手，都是初次挑戰辯論，身心壓力非常大，擔任黑白兩隊隊長的黃豪平、陳芳語，在自由辯論時你一言我一語互嗆，為自己的選手助陣，陶晶瑩稱讚黃豪平表現優秀，不止能言善道，更有母雞帶小雞般的溫暖與強烈責任感，陳芳語雖然英文比中文程度好，聽到不認識的成語、俗語會卡關，但她邏輯思路清楚，辯論氣勢並不輸人。
由於競賽難免會面臨淘汰，加上錄製時間長，往往每集錄影就花了4、5小時，錄到深夜才收工，讓選手身心俱疲，有時候相互攻擊之際，難免情緒激動、辯論到哭，陶晶瑩笑說：「我覺得他們在舞台上燃燒生命，讓節目相當精彩」，她對選手印象最深的就是阿喜和倪暄，原以為他們第一集就會被淘汰，沒想到後來發現他們這麼會說話；陶晶瑩以獨特風格領軍《全明星辯論會》，希望培養大家以理說服人，以幽默逗樂觀眾的辯論技巧，最重要的是要學會傾聽別人說的話。