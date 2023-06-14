迪士尼頻道退出台灣爆裁員潮？勞動部：今年底與所有員工終止契約
串流平台崛起，迪士尼昨天爆出旗下11個頻道，將在今年底全面退出台灣市場，傳出首波裁員上看百人。勞動部昨天與NCC聯繫，並要求公司今（14）日與勞動部說明員工權益處理方案，初步了解該公司今年底將與所有員工終止契約，影響約170多人。
記者李琦瑋／台北報導
迪士尼串流平台Disney+在2021年底登台後，迪士尼電視頻道隨即在隔年元旦停播，如今又有11個頻道退出台灣市場。迪士尼集團表示，因應全球策略做出商業調整，但因為還有Disney+，未來仍會持續經營台灣影視市場，並不會就此脫離台灣。
但傳出迪士尼將針對負責頻道營運和廣告業務的員工，進行超過百人規模的裁員。
對此，勞動部指出，迪士尼公司規劃今年底與所有員工終止契約，現階段尊重員工意願採優離優退或協助轉業等方式（含亞太地區）處理。如員工不同意轉業或未同意優離方案，最後會依台灣法令辦理資遣及大量解僱勞工相關通報作業。
勞動部強調，公司應盡快與員工說明後續相關規劃及時程安排，使員工能充分瞭解自身權益，另如符合大量解僱勞工情形，依法應於60天前通報主管機關並開始與員工協商，主管機關接到通報時，將立即啟動就業服務與職業訓練等輔導措施，適時提供勞工協助，盡全力維護勞工權益。