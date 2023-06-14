深夜視察改裝噪音車攔檢　張善政要「還靜於民」

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環保局表示，警方3小時內即攔查疑似改裝車輛23輛，經環保局實施機動車輛原地噪音檢測結果，不合格告發共計13輛，告發率約56.5%；警方也查獲無照駕駛6件，合計裁罰3萬6,000元。
環保局說明，昨（13）夜檢測到的違規車輛噪音值最高達109分貝，相當於飛機起降所產生的噪音，超過管制標準高達15分貝，當場開單最高罰3,600元。此外，昨夜攔查的噪音車輛中，發現有曾經檢測合格的車輛，再次改裝排氣管妨害安寧的情形，當場即依《噪音管制法》第8條告發，裁罰3,000元至30,000元。
環保局表示，「靜桃計畫」執行迄今，環警監聯合稽查勤務共攔查328件，噪音超標告發167件，為去（111）年同期告發數的2.6倍，裁罰37萬6,200元；聲音照相科技執法疑似違規通知到檢65件，噪音超標告發21件，裁罰52,200元；警察巡查移送通知到檢3,226件。
環保局說明，市府團隊將持續精進「環警監聯合稽查攔檢」、「聲音照相噪音科技執法」、「檢舉移送通知到檢」、「改裝源頭查核輔導」等四大管制措施，提高稽查取締效果，維護市民生活品質與環境安寧。檢測不合格車輛即依《噪音管制法》第11條及第26條規定裁罰1,800元至3,600元；檢測合格車輛則會在受測車輛排氣管上張貼檢測合格標籤，並上傳雲端系統列管。該車輛若被檢舉再次改裝排氣管妨害安寧，就可依噪音管制法》第8條及第23條規定，不需檢測直接告發裁罰3,000元至30,000元。
環保局同時也將持續向中央主管機關反映研修法規，加強源頭管理及加重違規罰則，期盼透過中央修法強化源頭管理及排氣管認證制度，共同遏阻違規車輛噪音，還靜於民。