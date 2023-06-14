迪士尼傳媒旗下「11頻道退出台灣市場」　3頻道9月底先結束

深夜視察改裝噪音車攔檢　張善政要「還靜於民」

▲張善政昨日深夜前往楊梅視察執行「改裝噪音車聯合攔檢」勤務，同時表示桃市府會全力執行「靜桃計畫」，盼「還靜於民」，讓市民享有不受噪音干擾的生活品質。（圖／桃園市政府提供）
▲張善政昨日深夜前往楊梅視察執行「改裝噪音車聯合攔檢」勤務，同時表示桃市府會全力執行「靜桃計畫」，盼「還靜於民」，讓市民享有不受噪音干擾的生活品質。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

為解決改裝車輛所造成的飆車及噪音問題，桃市府於今年6月1日啟動「靜桃計畫」跨局處聯合大執法，市府環警團隊昨（13）日晚間20至23時，於楊梅區楊梅火車站前廣場執行聯合稽查攔檢作業，市長張善政昨日深夜前往楊梅視察慰勉現場執行「改裝噪音車聯合攔檢」的執勤同仁，表達支持環保局與相關單位依法取締噪音的決心，同時表示桃市府也會全力執行「靜桃計畫」，盼「還靜於民」，讓市民享有不受噪音干擾的生活品質。

我是廣告 請繼續往下閱讀

環保局表示，警方3小時內即攔查疑似改裝車輛23輛，經環保局實施機動車輛原地噪音檢測結果，不合格告發共計13輛，告發率約56.5%；警方也查獲無照駕駛6件，合計裁罰3萬6,000元。


環保局說明，昨（13）夜檢測到的違規車輛噪音值最高達109分貝，相當於飛機起降所產生的噪音，超過管制標準高達15分貝，當場開單最高罰3,600元。此外，昨夜攔查的噪音車輛中，發現有曾經檢測合格的車輛，再次改裝排氣管妨害安寧的情形，當場即依《噪音管制法》第8條告發，裁罰3,000元至30,000元。


環保局表示，「靜桃計畫」執行迄今，環警監聯合稽查勤務共攔查328件，噪音超標告發167件，為去（111）年同期告發數的2.6倍，裁罰37萬6,200元；聲音照相科技執法疑似違規通知到檢65件，噪音超標告發21件，裁罰52,200元；警察巡查移送通知到檢3,226件。


環保局說明，市府團隊將持續精進「環警監聯合稽查攔檢」、「聲音照相噪音科技執法」、「檢舉移送通知到檢」、「改裝源頭查核輔導」等四大管制措施，提高稽查取締效果，維護市民生活品質與環境安寧。檢測不合格車輛即依《噪音管制法》第11條及第26條規定裁罰1,800元至3,600元；檢測合格車輛則會在受測車輛排氣管上張貼檢測合格標籤，並上傳雲端系統列管。該車輛若被檢舉再次改裝排氣管妨害安寧，就可依噪音管制法》第8條及第23條規定，不需檢測直接告發裁罰3,000元至30,000元。


環保局同時也將持續向中央主管機關反映研修法規，加強源頭管理及加重違規罰則，期盼透過中央修法強化源頭管理及排氣管認證制度，共同遏阻違規車輛噪音，還靜於民。

快訊／下班回家注意！「15縣市」發大雨特報　雨彈狂轟到晚上

石門水庫蓄水量超過八成　北水局抗旱轉防汛！

傳統工藝變裝秀、藝閣踩街拚創意　桃園八塊厝民俗藝術村盛大展開

桃市三項工程如期完成　台水公司提前啟動送水作業

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀