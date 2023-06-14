黃晴雯估大巨蛋SOGO年底營運　看好夜經濟持續發酵　

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去年，國際精品在出國限制與品牌持續調高售價，成長率高達18.4%。而男女服飾用品在疫情趨緩與相關供應正常下，廠商生產量、訂貨量增加，男女裝各成長12.2%與5.9%。此外，疫後社交活動逐漸回復，餐飲等相關業種也呈現高成長，成長達22.3%。
另外，後疫情時代與國際往來不再受限，原家電家用及精品業績將趨平，且或有下滑。不過隨著社交、戶外、旅遊趨於正常化與活絡，化粧品、男女服飾、運動休閒、行李箱等成為消費重點，持續提升賣場環境，強化商品力是業績成長之動能。
展望今年，世界仍將受到新冠肺炎變種影響，各國皆以與病毒共存並開放邊境，有助於各項商業往來與經濟活動發展。百貨公司面對疫後新局，推動數位轉型，鞏固會員經濟，串接實體APP、線上購物及社群推播等以增加消費動能，促進業績成長。
而針對外界關注的大巨蛋SOGO CITY，黃晴雯預估大巨蛋9月可以拿到使用執照，屆時大巨蛋啟用時，D區的14個商場品牌也能夠營運，目前規劃SOGO CITY第一期可在年底啟用，2025年第一季，ABCD區就可以完整呈現，到時候可串聯誠品松菸24小時書店商機，也能串連信義區與東區商圈人潮，看好未來夜經濟持續發酵。