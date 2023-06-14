陶晶瑩私下安慰陳綺貞！魏如萱爆曖昧陳昊森 她笑虧「吃這麼好」
「文青女神」陳綺貞12日被前男友兼工作夥伴鍾成虎指控，不僅要求提高唱酬和版稅、挑剔公司，半夜還傳簡訊霸凌同事，這些年就像變了一個人，女神人設慘翻車。對此，藝人陶晶瑩先前曬出與陳綺貞聚會的合照，像在力挺好友，她今（14）日出席《全明星辯論會》首映會，也透露自己有私下安慰陳綺貞。至於好友魏如萱遭爆曖昧陳昊森，她也笑虧：「吃這麼好！」
記者郭佩蓉/綜合報導
陳綺貞與舊愛鍾成虎鬧翻後，陶晶瑩曾在臉書曬出和陳綺貞、林依晨、徐佳瑩及許哲珮的合照，感嘆這世界不知道從何時開始，變成一個激情、失去理性的大漩渦，「不明究裡（不明就裡）的憤怒、酸、惡意攻擊，讓真相和謊言都攪在一起，加害者大言不慚繼續作秀、最後失去了公理正義」，讓她忍不住直言：「難道誰大聲就贏？惡人先告狀的速度超乎想像。」 雖然無指名道姓，但也被外界認為是在力挺陳綺貞。
而今日陶晶瑩現身首映會，受訪時透露自己有私下安慰陳綺貞，也還原當時PO合照的情形：「是剛好大家吃飯，其實是我們先吃飯，大家看到的就是，很單純，我們姐妹們出來聊天，因為以前我也都發過，不是突然，比如說跟娃娃、林依晨、Peggy，最近還有張曼娟老師。」而關韶文也搞笑表示：「其實今天視網膜沒來，他是去找旅行的意義。」黃豪平也說：「也有可能私奔去月球！」
至於被問到好友魏如萱（娃娃）與陳昊森爆深夜接送，關係令人遐想一事，陶晶瑩則表示自己最近有分別見過兩人，但不曉得兩人有沒有在一起，還開玩笑說：「吃這麼好！」笑翻全場，而魏如萱經紀人則回應「就是認識多年的朋友」。