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好市多4折賣「經典百搭神鞋」　眾喊「學生鞋」遭噴：時尚絕緣人

▲好市多近來上架這款西班牙品牌經典「樂福鞋」，不僅比官網下殺4折引發搶購，就連造型也掀起時尚護航風波。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲好市多近來上架這款西班牙品牌經典「樂福鞋」，不僅比官網下殺4折引發搶購，就連造型也掀起時尚護航風波。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）的價格從不讓人失望，但部分服飾款式偶而會讓人有「過季品」的錯覺。近來好市多上架一款西班牙品牌「樂福鞋」，售價對比官網下殺近4折，引發會員瘋搶。不過，這款經典百搭神鞋實在太經典，不少人一看就喊「學生鞋」，還直指和30年前私校制服鞋一模一樣，遭神鞋粉絲群攻，怒噴：「時尚絕緣人！

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管理員5日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團分享，西班牙品牌CAMPER經典樂福鞋，「歐洲版加厚底款式，尺寸齊全」，售價3729元。會員一查，品牌官網上要賣8980元，驚呼「比半價還便宜」。該品牌粉絲分享說「比馬丁軟，重量和馬丁差不多。我剛買男碼同款不到一個月，含運費花了7000左右，台灣公司貨要8000多，這個價格完全划算，怒買給老婆一雙。」

▲網友分享該鞋款在官網要賣8980元，好市多賣得比半價還便宜。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲網友分享該鞋款在官網要賣8980元，好市多賣得比半價還便宜。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
不過，這雙樂福鞋造型實在是太經典，勾起部分會員學生時期回憶，紛紛說「這雙讓我想到從前在復興美工，穿著紅外套，頂著耳上香菇髮型，當著乖巧女工的日子」、「30年前私立學校靜心國中制鞋，就是這款。一摸一樣。私校的校服的確一直走在時尚前面啊」。

懷舊「學生」形容引發品牌粉絲不滿，怒轟「這明明是這幾年來最流行的鞋型，一堆人舉學生鞋的例子，是跟時尚絕緣太久嗎？」、「樂福鞋一直都有人在穿，不知道這邊一堆老人在自high什麼」。

神鞋粉絲解釋，「這近十年的流行的確是以復古為主題，但某些細節仍然有改動，比如30年前的學生樂福鞋絕對不可能沿條超過鞋面，底也不會加厚，這就會讓穿起來的風格與以前不同。」批評分辨不出來的人對時尚接觸太少。


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