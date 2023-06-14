職場霸凌！新加坡年長員工給錯食物 店經理當場發飆甩門全被拍下
新加坡人口老化快速，到了2033年時，全國近一半人口在50歲以上。隨著高齡化社會來臨，未來長輩延後退休年紀以及二度就業的比例必定會增加，職場如何友善對待年長員工將是一大課題。近來新加坡一段影片在TikTok受到高度關注，一名速食店經理因不滿年長員工搞錯訂單，當場大發雷霆，多次大力關門，發出巨響，整個過程都被等著取餐的外送員拍下來，上傳到網路後引發熱議。
國際中心楊雅婷／綜合報導
新加坡一位名叫詹姆士的外送員在TikTok上傳一段約八分鐘的影片，這段影片是他在大巴窯建屋局中心的速食店取餐時，親眼看到店經理因不滿年長員工給錯食物勃然大怒，因為看不下去而將整個過程拍下。
影片中可以看到，店經理得知年長的員工給錯食物後，在廚房重新準備時，不斷大力關門、拍打櫃檯，發出「砰砰砰」的聲音。外送員一邊安慰遭惡劣對待而不知所措的年長員工，一邊告知店經理自己可以等待，請對方安心準備食物，不用趕時間。
影片曝光後，不少民眾認為店經理反應過度，不需要這樣對待長輩，希望速食店可以採取行動，改善工作環境的氣氛，不要讓年長員工受氣。據了解，這位長輩平常人緣頗佳，其他店員都稱讚他為人友善。
速食店事後表示，為此事造成的困擾深表歉意，強調會進行內部調查，之後也會採取適當行動。