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其中另新增 5 例死亡，分別為 4 例 A 型 H1N1、1 例 A 型 H3N2 ，年齡介於 40 多歲至 70 多歲，分別為 4 男 1 女，發病日介於 4 月 18 日至 5 月 23 日，皆具慢性病史，其中 4 例未接種本季流感疫苗。
疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達79,562人次，與前一週(79,793)持平，近期疫情處高原期，整體趨勢高於去年及前年同期，近期社區流行 A 型流感病毒，H1N1 與 H3N2 共同流行。
本流感季自去年 10 月 1 日起截至今年 6 月 12 日流感併發重症病例累計 272 例，136 例 A 型 H1N1、128 例 A 型 H3N2、3 例 A 型未分型、5 例 B 型，年齡層以 65 歲以上長者為多占 49% ，88% 未接種本季流感疫苗，80% 具慢性病史，其中死亡 42 例 21 例 A 型 H1N1、20 例 A 型 H3N2、1 例 B 型，81% 未接種本季流感疫苗，93% 具慢性病史。
至於腸病毒疫情，依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計13,117人次，近期疫情處高原期，整體趨勢高於2017年以來同期；另腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，上週無新增。
實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，請持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院治療。
疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活耀，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 流感疫情燒不停！重症＋35創今年新高、死亡＋5