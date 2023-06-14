我是廣告 請繼續往下閱讀
近 7 日每日平均新增個案數，與前 7 日相當，光 5 月起本土併發症累計 8,325 例，其中將近一半的個案是未打滿 3 劑疫苗，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約 70% 為多。另外，上週平均每日新增 35 例死亡，較前一週每日死亡平均數 28 例上升，新增死亡個案中，89% 具慢性病史、57 %未打滿 3 劑疫苗、95% 為 60 歲以上，現全國疫情處於高點，須持續監測各項指標變化。
疾管署也持續監測變異株，新增檢出 120 例 Omicron 亞型變異株確定病例，大多數還是以 XBB 為主。近四週監測總計，本土檢出病毒株 XBB 佔 72%，已為主流株，其次為 BA.2.75 佔 25%，須密切觀察。
XBB、BQ.1 及 BA.2.75 等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5 次世代疫苗對變異株仍具保護力，全球 XBB 及其衍生變異株佔比約 84.3 %，以 XBB.1.5 為多，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。
疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，特別是以下四種情形：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。
文、圖／王芊淩
延伸閱讀：
流感 H1N1、H3N2 雙病毒夾擊！怎麼打疫苗還重症、死亡？
今年流感疫苗有猜對病毒株！解封後小心「合併感染」
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 國內疫情處第四波高原期！XBB 為主流佔比超過七成