中市交通罰鍰超收　議員：專款改善交通工程

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陳俞融指出，建設局口口聲聲說要提升人行環境，但今年新闢道路卻半條人行道都沒有，明明新闢道路時是增設實體人行道的最好時機，避免日後還要調整路型、退縮等問題，還要因經費問題，讓行人最後可能又只能走在馬路上與車爭道，徒增危險。
陳俞融也質疑，新闢道路若以道路空間角度來看，應是越大條(道路寬度越大)的路，越有空間設置人行道，然而根據市府資料，有12米甚至15米寬的大道路如都沒有人行道，建設局到底標準在哪裡？
陳俞融說，根據市府資料顯示，109年至112年建設局執行燙平專案統計完成373公里，使用經費共約22億5,185萬元。然而109年至112年 新闢人行道統計約35.6公里，改善人行道長度則約39.2公里，使用經費約計7億9,612萬元。陳俞融感嘆，市府說要改善行人安全，但人行道改善跟道路改善程度不成正比，不只使用經費差了3倍，改善長度更差了5倍之多，實在看不到市府決心。
陳淑華提到，台中市今年1-5月A1交通事故發生76件，其中共有76人死亡，行人就佔了11人，有9件是行人過馬路被撞、2件是行人於路旁被撞，再再顯示市府應趕快動起來，展現決心，保障行人安全，不能再讓行人死亡事故持續發生。
謝家宜、蕭隆澤說，從台中市警局每年公布的十大易肇事路口，可以看出其中有多處路口重複，交通局是否也有同時審視這些路口的道路規劃設計上的問題，進而透過交通工程來設法改善？謝家宜也提及行人專用時相的設置，台中市在六都中倒數第二，交通局應該盡快盤點需要設置的路口，並訂出目標及設置期程。
張芬郁及蕭隆澤則表示，台中市民在這三年(109-111)收到的交通違規罰單總數達694萬餘張，罰鍰收入達69億8053萬，每年超過20億以上，其中只有9.9億由警察局、交通局和教育局用於改善交通等用途，她要求提高比例，專款專用於交通規劃、增加安全，減少民眾違規情形，而非猛開罰單增加罰鍰收入。
陳雅惠說，走在人行道上，常被許多障礙物阻礙，包括台電變電箱、電信交換箱、監視器控制箱及交通號誌控制箱、電桿、消防栓、路燈等等阻擋去路，行人非常無奈，被迫與車爭道，險象環生，不但意外頻傳，甚至衍生國賠事件，她要求市府啟動人行道違建物排除計畫，儘速盤點人行道障礙物，並協調管線單位排除，希望把人行道還給市民，維護行人安全。