廣末涼子露骨不倫日記曝光！鳥羽周作偷吃女神無悔意 向友人炫耀
42歲日本女星廣末涼子2段婚姻生下3個孩子，與2010年再婚的藝術家老公井筒順婚姻亮紅燈，廣末涼子被拍到與45歲米其林一星名廚鳥羽周作開房間，今（14）日承認不倫戀，2人還在偷情期間交換日記，親筆寫下充滿愛意的字字句句。
記者羅凌筠/綜合報導
廣末涼子親筆寫的情書記錄，「給世界上最重要的、最深愛的周作，今天開始要分開一段時間，跟你相隔的這一點點距離，我還是好寂寞啊，你別見怪。」、「願意跟我相遇、願意跟我見面、願意跟我在一起、願意走進我的內心、願意在我面前哭，感恩你一直是你，沒有偽裝，真的真的真的真的，從心裡感謝你。」
廣末涼子深情告白：「真的好想你，雖然很不願意承認，但是因為有你，我才知道自己還沒有放棄愛情，我自己這可能是我第一次像這樣認真地互相碰撞而愛上一個人，現在為止為什麼沒有這樣的感覺呢？我不知道。是的，但是我知道，現在開始我對你的愛，我對你的慾望，都讓我感到幸福。周作，我真的好喜歡你。」
鳥羽周作回信也是手寫，提及：「涼子，辛苦了，不知不覺這已經是第三次寫信給妳了，每次都寫一些有的沒的內容，妳不要介意。」據周刊指出，鳥羽周作對不倫戀毫無悔意，私底下跟周遭的人炫耀：「我跟廣末之間的關係別人無法理解。」最一開始謊稱沒有不倫的時候，還說了廣末涼子的好話：「她是我們世代的當紅偶像，說不定每個男生都幻想過跟她結婚。」