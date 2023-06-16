街頭大亂鬥2／街頭藝人登記制　各縣市配套措施優缺大評比

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而台中市建設局，則是在登記制上路前，就針對勤美草悟道的展演空間，規劃出「保底制度」，對此，建設局解釋，當初是因為假日的抽籤機會相當競爭，才會採取這樣的模式。而保底制度的規則，將靜態與動態的展演類型，以及平日和假日的表演機會分開討論，以動態表演為例，如果連續五次登記假日場地未果，即可獲得一次假日場次的保底機會，而平日的部分則是連續三次即符合保底資格。建設局也補充，「保底的機會是有使用期限的，動態展演類型要在兩個月內使用完畢，靜態的則是一個月。」
工作坊成登記制配套 協會籲：「安全性」最需宣導
除此之外，新竹市和台南市則以規劃工作坊的做法，規定民眾在申請成為街頭藝人之前，必須累積工作坊時數達5或6個小時，才能正式領證，新竹市文化局說明，「因應街頭藝人的登記制上路，希望能有一個輔導的過程，增加街頭藝人的表演認知」，因此除了協助民眾提升表演技能之外，工作坊也會加強街頭倫理、表演安全等宣導。
另外，屏東縣在109年開始實施登記制初期，也要求民眾需上滿6個小時的工作坊課程，才可領取街頭藝人證照，文化處表演藝術科科長彭瑞珍解釋，「工作坊原本採實體課程，內容包括音樂版權、相關法律宣導等課程，立意是為了讓街頭藝人在演出過程中可以比較順利，即使遇到問題也知道該如何處理。」
不過，工作坊實施兩年左右，就因為上課效果不佳，加上民眾反彈而取消，彭瑞珍說：「因為很多民眾並非全職的街頭藝人，所以上課配合度不是很高，所以未來我們將會改成線上課程的形式，不再硬性規定民眾一定得參加。」而在新北市、基隆市等各個縣市，也都有規劃相關的工作坊課程，可見在登記制的時代，工作坊的設計是各地方最先意識到的配套做法。
而針對這樣的工作坊課程，臺灣街頭藝術文化發展協會理事長林興昱則是給予相當正向的認同，他提醒，「街頭表演跟舞台表演有一個很大的差別，就是表演者跟觀眾的距離，街頭藝人要對場地和道具有基本認知，因為『安全』是街頭表演中最重要的一環。」因此他建議，「安全是基本的需求，所以如果有相關的工作坊、課程，我認為可以多多去設計。」
登記制塵埃落定 街頭藝人協會：表演者要改變心態
同時，面對現在的狀況，除了地方政府的制度待精進以外，林興昱也以自己多年來的街頭表演經驗提醒，「現在各地都在討論如何優化登記制，所以我認為要改回審查制度，機率是蠻低的，街頭藝人要有這方面的認知，因為接下來只會出現越來越多的表演者，大家只能更努力。」
對此，歌唱類的街頭藝人格銘也同意表示，「現在台北的中籤率不高，我們就會往外縣市找機會，街頭表演有機會就去唱，如果沒有，就自己找駐唱機會。」同時，他和搭檔小昌頭也致力於經營自己的粉絲專頁，增加群眾的黏濁度，希望能因此得到更多展演機會。
而同樣以街頭演唱起家的陳以謙，也表示自己不會放棄街頭的演出機會，「雖然現在有很多困難，但在街頭表演的當下，我還是蠻有成就感的。」而他也相信，街頭表演能夠累積「被看見」的機會，總有一天能成為真正的「歌手」，擁有自己的舞台。