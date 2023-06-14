狠心弒母分屍！新竹男二審判無期徒刑　當庭怒斥「法官壞壞」

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朱男晚間趁著母親上廁所出來時，手持菜刀狠砍其頸部多刀，確認母親已無氣息後，便使用砂輪機將遺體分屍，並分裝4大袋丟棄到社區內的垃圾子母車。
分屍過程中，朱男自己的手指也意外受到開放性骨折，因此他盜領媽媽的存款後，遂自行騎車到醫院就醫；朱男的舅舅連日聯繫不上朱母前往探視，才發現家中竟佈滿血跡，朱男雖第一時間謊稱血跡是「殺豬」導致，但卻趁機逃離醫院回家，並請清潔公司清理屋內，引起懷疑。
隨著朱母持續失聯，警方調閱社區監視器，發現朱男在就醫前一天，拖著4袋垃圾投入子母車內，上門探訪，還在浴室排水孔尋獲人體組織，朱男見證據確鑿，這才承認犯下殺人案。
朱男向警方供稱，因母親把他關在康復之家，才會在4個月前密謀殺人，對此，地方法院法官認為朱男手段極其殘忍，滅絕天理，但考量到其患有「妄想型思覺失調症」，導致思考與判斷能力受影響，故依殺直系血親尊親屬罪，處無期徒刑，另外遺棄直系血親尊親屬屍體罪判刑4年。
高等法院今天仍維持原判無期徒刑，但朱男聽完宣判後，突然在法庭上叫囂，並表示自己是「自衛過失致死」，理應撤銷殺人罪判決，同時痛批「法官壞壞」，直到最後準備還押看守所時還持續大喊「我不服，怎麼可以判處有心懺悔知人重罪呢」等語。