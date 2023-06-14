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徐若瑄自爆「拍吻戲」遭男星性騷擾　怒斥：當下想賞他6巴掌

▲徐若瑄（中）自爆「拍吻戲」遭男星揩油。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲徐若瑄（中）自爆「拍吻戲」遭男星揩油。（圖／記者黃雅琪攝影）

記者黃雅琪/台北報導

徐若瑄今（14）日出席《手拉手用愛守護》受暴家庭扶助計畫記者會，擔任「現代婦女基金會」公益大使。徐若瑄透露，年輕時拍攝「吻戲」遭到對方假公濟私揩油性騷擾，但她為了完成拍攝選擇隱忍，事隔多年仍憤怒道：「當下很想賞他6巴掌。」

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▲徐若瑄出席《手拉手用愛守護》擔任「現代婦女基金會」公益大使。（圖／現代婦女基金會）
▲徐若瑄出席《手拉手用愛守護》擔任「現代婦女基金會」公益大使。（圖／現代婦女基金會）
近日台灣「#MeToo運動」興起，14歲就出道的徐若瑄分享「自保方式」，她提到自己除了寫歌之外，外出工作、住飯店周邊都會有工作人員隨行，很少單獨一人：「這是不是一個可以參考的方式，就是說盡量不要落單。」

不過徐若瑄也分享，小時候拍過一場「吻戲」遭到對方假公濟私性騷擾：「當時的男演員假公濟私，有一場吻戲，長鏡頭都拉到非常遠的地方，臉都看不到了，但那位男演員依然還在戲的狀態，當下很想賞他6巴掌。」

▲公益大使徐若瑄和現代婦女基金會呼呼小宇宙，邀請民眾用愛陪伴，成為受暴個案生命中前行的光亮。（圖／現代婦女基金會）
▲公益大使徐若瑄和現代婦女基金會呼呼小宇宙，邀請民眾用愛陪伴，成為受暴個案生命中前行的光亮。（圖／現代婦女基金會）
徐若瑄表示，當年為了讓戲完整拍完她選擇隱忍：「再給我一次機會我會直接給他6巴掌，但當時年紀太小我會害怕，不敢說出來。我現在比較成熟了，會覺得自己的安全是最重要的，現在的我會讓這場戲拍不成，請導演想辦法怎樣把這場戲做結束。」被問到有再遇見該名男演員嗎？徐若瑄直呼：「永生不會再見！」

徐若瑄剛結束與玉城千春的表演，目前正在忙選秀節目《未來少女》的製作，同時籌備年底前要發的EP，7月也會去日本舉辦粉絲見面會。徐若瑄還透露，新電影即將在7月開拍，會一路拍到9月：「那是一個難度非常高的片，我也需要花時間去學一些技術上東西，還有一些特別的動作戲。」她笑說為了電影好，自己也會要求獻唱電影主題曲。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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