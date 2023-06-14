徐若瑄自爆「拍吻戲」遭男星性騷擾　怒斥：當下想賞他6巴掌

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不過徐若瑄也分享，小時候拍過一場「吻戲」遭到對方假公濟私性騷擾：「當時的男演員假公濟私，有一場吻戲，長鏡頭都拉到非常遠的地方，臉都看不到了，但那位男演員依然還在戲的狀態，當下很想賞他6巴掌。」
徐若瑄表示，當年為了讓戲完整拍完她選擇隱忍：「再給我一次機會我會直接給他6巴掌，但當時年紀太小我會害怕，不敢說出來。我現在比較成熟了，會覺得自己的安全是最重要的，現在的我會讓這場戲拍不成，請導演想辦法怎樣把這場戲做結束。」被問到有再遇見該名男演員嗎？徐若瑄直呼：「永生不會再見！」
徐若瑄剛結束與玉城千春的表演，目前正在忙選秀節目《未來少女》的製作，同時籌備年底前要發的EP，7月也會去日本舉辦粉絲見面會。徐若瑄還透露，新電影即將在7月開拍，會一路拍到9月：「那是一個難度非常高的片，我也需要花時間去學一些技術上東西，還有一些特別的動作戲。」她笑說為了電影好，自己也會要求獻唱電影主題曲。
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